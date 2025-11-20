Historia jak z „Domu dobrego”. Przerażające szczegóły domowej awantury wbijają w fotel

W Nowym Dworze Mazowieckim doszło do brutalnego ataku domowego, gdzie mąż skatował żonę.

Pijany 45-latek uderzył partnerkę szklanym naczyniem, powodując poważne obrażenia.

To nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna znęcał się nad żoną. Sprawdź, jaka kara mu grozi.

Nowy Dwór Mazowiecki. Mąż przemocowiec zgotował żonie piekło

Horror kobiety, jakby wyjęty z głośnego w ostatnim czasie filmu "Dom dobry", wydarzył się naprawdę i trwał od dłuższego czasu. Jej oprawca do tej pory zdawał się pozostawać bezkarny. Sprawa nabrała tempa po zgłoszeniu, które w środę, 12 listopada, wpłynęło do dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W jednym z mieszkań na terenie miasta doszło do awantury domowej. Jak się później okazało, nie pierwszej. Widok, jaki zastali na miejscu funkcjonariusze, mrozi krew w żyłach. To, co ustalili, nie mieści się w głowie!

- Skierowany na miejsce policyjny patrol zastał pod wskazanym adresem nietrzeźwego mężczyznę i kobietę z obrażeniami głowy i twarzy. Patrolowcy ustalili, że agresywny 45-latek uderzył szklanym naczyniem w głowę swoją 44-letnią żonę. Mężczyzna był pijany. W wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu - przekazała kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Kobieta w opłakanym stanie trafiła do szpitala. Miała zmasakrowaną głowę. Nie był to pierwszy raz, gdy mąż podniósł na nią rękę. - 45-latek już wcześniej znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał kobietę słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, bił po głowie i ciele rękoma i przedmiotami codziennego użytku, a podczas ostatniej interwencji uderzył szklanym naczyniem w głowę, powodując u 44-latki złamanie oczodołu oraz liczne rany głowy - wyjawiła kom. Wielocha.

Agresor zatrzymany, trafił do aresztu

Agresywny 45-latek został zatrzymany. Nowodworscy śledczy zebrali w sprawie materiał dowodowy i podejrzany usłyszał zarzuty, dotyczące pobicia i znęcania się nad osobą najbliższą.

Nowodworski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za znęcanie nad żoną grozi mu pięcioletnia odsiadka za kratami.

Akcja "Nazywam się Miliard" w Szczecinku. Kobiety tańczyły przeciw przemocy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.