Historia jak z „Domu dobrego”. Przerażające szczegóły domowej awantury wbijają w fotel

Nowy Dwór Mazowiecki. Mąż przemocowiec zgotował żonie piekło
Horror kobiety, jakby wyjęty z głośnego w ostatnim czasie filmu "Dom dobry", wydarzył się naprawdę i trwał od dłuższego czasu. Jej oprawca do tej pory zdawał się pozostawać bezkarny. Sprawa nabrała tempa po zgłoszeniu, które w środę, 12 listopada, wpłynęło do dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W jednym z mieszkań na terenie miasta doszło do awantury domowej. Jak się później okazało, nie pierwszej. Widok, jaki zastali na miejscu funkcjonariusze, mrozi krew w żyłach. To, co ustalili, nie mieści się w głowie!
- Skierowany na miejsce policyjny patrol zastał pod wskazanym adresem nietrzeźwego mężczyznę i kobietę z obrażeniami głowy i twarzy. Patrolowcy ustalili, że agresywny 45-latek uderzył szklanym naczyniem w głowę swoją 44-letnią żonę. Mężczyzna był pijany. W wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu - przekazała kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.
Kobieta w opłakanym stanie trafiła do szpitala. Miała zmasakrowaną głowę. Nie był to pierwszy raz, gdy mąż podniósł na nią rękę. - 45-latek już wcześniej znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał kobietę słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, bił po głowie i ciele rękoma i przedmiotami codziennego użytku, a podczas ostatniej interwencji uderzył szklanym naczyniem w głowę, powodując u 44-latki złamanie oczodołu oraz liczne rany głowy - wyjawiła kom. Wielocha.
Agresor zatrzymany, trafił do aresztu
Agresywny 45-latek został zatrzymany. Nowodworscy śledczy zebrali w sprawie materiał dowodowy i podejrzany usłyszał zarzuty, dotyczące pobicia i znęcania się nad osobą najbliższą.
Nowodworski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za znęcanie nad żoną grozi mu pięcioletnia odsiadka za kratami.