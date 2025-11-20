Ukradł pieniądze choremu dziecku. Podły złodziej z Lesznowoli wpadł w ręce policji

Zuzanna Sekuła
2025-11-20 10:48

Niedawno doszło do zatrzymania 69-letniego mężczyzny, który dopuścił się kradzieży puszki z datkami przeznaczonymi na leczenie chorego dziecka. Do bulwersującego zdarzenia doszło w jednym z lokali gastronomicznych na terenie gminy Lesznowola. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna wykorzystał chwilową nieobecność pracowników, aby zabrać puszkę, po czym spokojnie opuścił lokal.

Ukradł pieniądze choremu dziecku. 69-latek z Lesznowoli wpadł w ręce policji

Autor: KPP Piaseczno/ Materiały prasowe
Lesznowola. Klient ukradł datki dla chorego dziecka

Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia właścicielki lokalu gastronomicznego. Kobieta poinformowała policję o kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego chłopca. Mimo że nie znała tożsamości sprawcy, wskazała, że mężczyzna pojawiał się w jej lokalu sporadycznie. Lesznowolscy dzielnicowi oraz funkcjonariusze pionu kryminalnego natychmiast podjęli działania. Kamery zarejestrowały zarówno sam moment kradzieży, jak i wizerunek złodzieja. Na nagraniu wyraźnie widać, jak mężczyzna, korzystając z nieuwagi personelu, zabiera puszkę i bez pośpiechu opuszcza lokal.

Bezwzględny złodziej z Lesznowoli w rękach policji. Co z pieniędzmi dla chorego dziecka?

Ustalenie danych personalnych i miejsca pobytu sprawcy było kwestią czasu. Kilka dni po zgłoszeniu, 69-letni mieszkaniec gminy Lesznowola został zatrzymany na terenie Łaz. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami, mężczyzna przyznał się do kradzieży

- Mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do kradzieży, tłumacząc, że tego dnia był pod wpływem alkoholu i nie wie, dlaczego postąpił w ten sposób. Wiedział, że pieniądze pochodziły ze zbiórki charytatywnej, jednak nie powstrzymało go to przed popełnieniem przestępstwa. Chciwy 69-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska.

Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży. Wkrótce za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Zgodnie z polskim prawem, za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pozostaje mieć nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, a pieniądze przeznaczone na leczenie chorego chłopca uda się odzyskać lub zrekompensować.

