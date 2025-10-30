Historia Pałacu Mostowskich. Jak perła architektury stała się najważniejszym adresem warszawskiej policji?

Pałac Mostowskich w Warszawie, początkowo barokowa rezydencja Hylzenów i Mostowskich, stał się centrum życia towarzyskiego oświeceniowej Warszawy.

Przebudowany w stylu klasycystycznym przez Antonio Corazziego, służył jako siedziba rządowa, goszcząc nawet koncerty Fryderyka Chopina.

Przeżył burzliwe czasy, od carskich koszar po siedzibę Wojska Polskiego, by zostać zniszczonym podczas II wojny światowej i odbudowanym dla Milicji Obywatelskiej.

Dziś Pałac Mostowskich to siedziba Komendy Stołecznej Policji i znane tło filmowe – odkryj jego fascynującą historię.

Początki pałacu Mostowskich: barokowa rezydencja Hylzenów i Mostowskich

Historia jednego z najciekawszych zabytków Warszawy rozpoczyna się w sercu XVIII wieku. W latach 1762–1765, w miejscu dawnego dworu należącego do rodziny Paców, wzniesiono okazały pałac w stylu późnego baroku. Jego pierwszym właścicielem i fundatorem był Jan August Hylzen, wojewoda miński.

Po jego śmierci w 1767 roku posiadłość przeszła w ręce córki Anny Rozalii i jej męża, Pawła Mostowskiego. Jednak to ich syn, Tadeusz Mostowski – późniejszy minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego – najmocniej zapisał się w historii pałacu, nadając mu swoje nazwisko. To właśnie za jego czasów rezydencja tętniła życiem towarzyskim i kulturalnym, stając się ważnym punktem na mapie oświeceniowej Warszawy.

Klasycystyczna przebudowa i nowa rola. Pałac w rękach rządu

Prawdziwa rewolucja w wyglądzie i funkcji pałacu nadeszła w latach 1823–1824. Budynek został zakupiony przez rząd Królestwa Polskiego i poddany gruntownej przebudowie. Zadanie to powierzono wybitnemu włoskiemu architektowi, Antonio Corazziemu, który nadał mu zupełnie nowe, klasycystyczne oblicze.

Surowa, monumentalna bryła zyskała charakterystyczny czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, wsparty na trójarkadowej bramie. Fronton ozdobiono rzeźbami Pawła Malińskiego i Aleksandra Jana Norblina, a także reliefem symbolizującym Rolnictwo, Budownictwo, Przemysł i Handel. Całość wieńczył polski orzeł autorstwa Nicolao Vincentiego. W nowej formie pałac stał się siedzibą Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. To właśnie w tych eleganckich, rządowych wnętrzach swoje koncerty dawał młody Fryderyk Chopin, co stanowi jeden z najciekawszych epizodów w dziejach tego miejsca.

Od carskich koszar do wojska polskiego. Burzliwe losy w XIX i XX wieku

Po upadku Powstania Listopadowego i ograniczeniu autonomii Królestwa Polskiego, budynek nie zmienił swojego administracyjnego charakteru, pozostając w rękach resortu spraw wewnętrznych. Jednak w latach 70. XIX wieku jego losy uległy radykalnej zmianie – pałac przebudowano na koszary dla Wołyńskiego Pułku Lejbgwardii. Ta transformacja wiązała się ze zmianami w architekturze, m.in. przebudową attyki, ale także z wprowadzeniem nowoczesnej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku pałac powrócił w polskie ręce i ponownie zaczął służyć wojsku. Stał się siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 1. W latach 1925–1926 przeprowadzono remont, podczas którego odrestaurowano m.in. historyczny fryz z napisem. W okresie międzywojennym działał tu również Dom Żołnierza Polskiego, tętniący życiem ośrodek kulturalny z biblioteką, teatrem i salami kursowymi.

Zniszczenie i odbudowa. Wojenna tragedia i powojenne odrodzenie

II wojna światowa przyniosła Pałacowi Mostowskich niemal całkowitą zagładę. Położony w pobliżu granic nowo utworzonego getta warszawskiego, budynek został częściowo zniszczony już na początku okupacji, kiedy spłonęło jego północne skrzydło. W sierpniu 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, gmach stał się areną ciężkich walk w rejonie Śródmieścia. Ostateczny cios zadali Niemcy, którzy po upadku zrywu metodycznie wysadzili pałac w powietrze.

Po wojnie z majestatycznej budowli pozostała jedynie sterta gruzu. Decyzję o odbudowie podjęto szybko, a prace według projektu Zygmunta Stępińskiego i Mieczysława Kużmy trwały w latach 1948–1951. Z powodu braku oryginalnej dokumentacji i powojennych realiów, pałac odtworzono z licznymi uproszczeniami, m.in. likwidując Salę Balową na rzecz nowych pomieszczeń biurowych. Odbudowany gmach przeznaczono na siedzibę Milicji Obywatelskiej.

Pałac Mostowskich dzisiaj: od milicji po plan filmowy

Dziś Pałac Mostowskich kontynuuje swoją mundurową historię, będąc główną siedzibą Komendy Stołecznej Policji. Jego klasycystyczna fasada jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w tej części Warszawy. Warto dodać, że jego charakterystyczne wnętrza i korytarze zyskały dodatkową sławę dzięki kinematografii. W latach 2004-2005 kręcono tu sceny do kultowego filmu i serialu „Pitbull” w reżyserii Patryka Vegi. W ten sposób historia pałacu, w której splatają się losy arystokracji, artystów, żołnierzy i urzędników, została wzbogacona o kolejny, tym razem popkulturowy rozdział.