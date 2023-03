Horror na S7! Troje dzieci trafiło do szpitala! Osobówka wpadła do rowu

i Autor: POLICJA Horror na S7! Troje dzieci trafiło do szpitala. Osobówka przecięła barierkę i spadła wysokości do rowu!

MAKABRYCZNY WYPADEK

Horror na S7! Troje dzieci trafiło do szpitala. Osobówka przecięła barierkę i spadła wysokości do rowu!

Rano, w malutkiej miejscowości Wiśniewo w powiecie mławskim, doszło do przerażającego wypadku. To cud, że wszyscy przeżyli! Kierująca renault w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas, na pobocze, przecięła barierki i stoczyła się do rowu. Do szpitala trafiły cztery osoby w tym troje dzieci! Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.