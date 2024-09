i Autor: policja.pl policja

SPRAWCA POSZUKIWANY

Próba porwania dziecka w Ciechanowie. Mężczyzna chciał wciągnąć chłopca do samochodu

Zuzanna Sekuła PAP - Polska Agencja Prasowa 8:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W samym centrum Ciechanowa doszło do sytuacji, która postawiła policjantów w stan pełnej gotowości. Nieustalony mężczyzna przewrócił 11-latka jadącego rowerem, po czym usiłował wciągnąć go do samochodu! Zareagowali świadkowie, a sprawca zbiegł. Jest poszukiwany przez śledczych.