Wypadek pod Sochaczewem. Skoda roztrzaskał się o drzewo i mur

Dramatyczne sceny rozegrały się przed północą. - 30 grudnia, o godzinie 23:21, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w Feliksowie (gmina Sochaczew). Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z sochaczewskiej JRG PSP oraz zastęp z OSP Budki Piaseckie – przekazał Rafał Krupa, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Strażacy zastali we wraku dwie przytomne osoby. - Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdu oraz udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy do chwili przekazania zespołom ratownictwa medycznego. Po odłączeniu akumulatora działania zakończono, a miejsce zdarzenia do dalszych czynności przekazano funkcjonariuszom policji – informują strażacy z Sochaczewa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca nie dostosował prędkości i wypadł z drogi.

i Autor: PSP w Sochaczewie Huknęli skodą w drzewo i mur, z auta zostały strzępy. Dramatyczny wypadek pod Sochaczewem, dwie osoby ranne