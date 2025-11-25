Igor Zbaracki zniknął bez śladu. Gdzie jest 54-latek z Wołomina?

54-letni mieszkaniec Wołomina, Igor Zbaracki, zaginął 21 listopada i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja z Wołomina prowadzi intensywne poszukiwania, publikując rysopis i szczegóły dotyczące ubioru zaginionego. Jakie są znaki szczególne Igora Zbarackiego i jak możesz pomóc w jego odnalezieniu?

Wołomin. Zaginął Igor Zbaracki

Igor Zbaraski ostatni raz był widziany w piątek, 21 listopada. 54-latek wyszedł z miejsca zamieszkania w Wołominie i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktował się również z rodziną. Poszukiwania mężczyzny prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionego i zaapelowali o pomoc.

Igor Zbaracki - rysopis zaginionego

wzrost: 195 cmbudowa ciała: szczupławłosy: krótkie, koloru ciemnegooczy: niebieskiezarost: kilkudniowy znaki szczególne: tatuaż na nadgarstku - napis „IWAL” oraz litera „U”

W chwili zaginięcia Igor Zbaracki ubrany był w granatową kurtkę, buty koloru czarnego z materiału, czarno-granatowe spodnie. Mężczyzna miał też przy sobie telefon, zegarek i słuchawki.

i Autor: KPP w Wołominie/ Materiały prasowe

Zaginął mężczyzna. Pilny apel policji

- Wszelkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do policjantów Wydziału Kryminalnego prowadzących poszukiwania w siedzibie jednostki przy ul. Wileńskiej 43a w Wołominie osobiście, pod numerem telefonu tel. 47 72 47 203 lub na adrese-mail: [email protected] - apeluje wołomińska policja.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.