Wypadek na Mazowszu. Trzy osoby w szpitalu, pasażerka w stanie krytycznym

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-25 9:15

Dramatyczne wieści ze Stegny (pow. sochaczewski), gdzie doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód marki Suzuki Swift zderzył się z Mercedesem ML320. W wyniku tego zdarzenia, pasażerka Suzuki w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a droga między Iłowem a Giżycami była zablokowana przez kilka godzin.

Tragiczny wypadek w Stegnie. Pasażerka w ciężkim stanie trafiłą do szpitala

i

Autor: KPP Sochaczew/ Materiały prasowe
SG BANER SUPER EXPPRES NUMER 1
  • Poważny wypadek drogowy w Stegnie zablokował drogę między Iłowem a Giżycami na kilka godzin.
  • Czołowe zderzenie Suzuki Swift i Mercedesa ML320 spowodowało hospitalizację trzech osób, w tym ciężko rannej pasażerki Suzuki.
  • Policja apeluje o ostrożność i zmianę opon na zimowe. Dowiedz się, co doprowadziło do wypadku.

Czołowe zderzenie w Stegnie. Pasażerka Suzuki w stanie krytycznym

Do wypadku doszło w niedzielę  (23 listopada) w Stegnie, gdzie na drodze spotkały się Suzuki Swift i Mercedes ML320. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 30-letnia kierująca Suzuki zderzyła się czołowo z Mercedesem. W wyniku tego zdarzenia, zarówno kierowcy obu pojazdów, jak i pasażerka Suzuki, zostali przetransportowani do szpitali. Najciężej ranna została pasażerka Suzuki, której stan lekarze określają jako ciężki.

Zablokowana droga

Na czas prowadzenia akcji ratunkowej i dochodzenia, droga między Iłowem a Giżycami była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, aby umożliwić kierowcom kontynuowanie podróży. Na miejscu wypadku pracowali policjanci z sochaczewskiej drogówki, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady i wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Obecny był również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Czołowe zderzenie subaru i mazdy o czwartej rano.  Nie żyje dwóch kierowców.

Polecany artykuł:

Aż 7 osób w szpitalu, w tym 4 dzieci! Czołowe zderzenie aut pod Płockiem

Zmień opony na zimowe i dostosuj prędkość do warunków

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Nawierzchnia jezdni miejscami może być śliska, a warunki jazdy mogą zmieniać się dynamicznie.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Nawierzchnia miejscami może być śliska, a warunki jazdy mogą zmieniać się dynamicznie. Prosimy, aby kierowcy zmienili styl jazdy z letniego na zimowy – hamowali wcześniej i łagodniej oraz unikali gwałtownych skrętów kierownicą – dodaje st. asp. Agnieszka Dzik.

Przypomina również o konieczności wymiany opon na zimowe, które zapewniają lepszą przyczepność przy niskich temperaturach i skracają drogę hamowania.

Polecany artykuł:

Pożar ciężarówki, potem wypadek. Laweta wioząca busy wjechała w tira na A2
Sonda
Czy wiesz jak zachować się, gdy jesteś świadkiem wypadku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK