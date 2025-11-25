Wypadek na Mazowszu. Trzy osoby w szpitalu, pasażerka w stanie krytycznym

Poważny wypadek drogowy w Stegnie zablokował drogę między Iłowem a Giżycami na kilka godzin.

Czołowe zderzenie Suzuki Swift i Mercedesa ML320 spowodowało hospitalizację trzech osób, w tym ciężko rannej pasażerki Suzuki.

Policja apeluje o ostrożność i zmianę opon na zimowe. Dowiedz się, co doprowadziło do wypadku.

Czołowe zderzenie w Stegnie. Pasażerka Suzuki w stanie krytycznym

Do wypadku doszło w niedzielę (23 listopada) w Stegnie, gdzie na drodze spotkały się Suzuki Swift i Mercedes ML320. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 30-letnia kierująca Suzuki zderzyła się czołowo z Mercedesem. W wyniku tego zdarzenia, zarówno kierowcy obu pojazdów, jak i pasażerka Suzuki, zostali przetransportowani do szpitali. Najciężej ranna została pasażerka Suzuki, której stan lekarze określają jako ciężki.

Zablokowana droga

Na czas prowadzenia akcji ratunkowej i dochodzenia, droga między Iłowem a Giżycami była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, aby umożliwić kierowcom kontynuowanie podróży. Na miejscu wypadku pracowali policjanci z sochaczewskiej drogówki, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady i wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Obecny był również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Zmień opony na zimowe i dostosuj prędkość do warunków

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Nawierzchnia jezdni miejscami może być śliska, a warunki jazdy mogą zmieniać się dynamicznie.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Nawierzchnia miejscami może być śliska, a warunki jazdy mogą zmieniać się dynamicznie. Prosimy, aby kierowcy zmienili styl jazdy z letniego na zimowy – hamowali wcześniej i łagodniej oraz unikali gwałtownych skrętów kierownicą – dodaje st. asp. Agnieszka Dzik.

Przypomina również o konieczności wymiany opon na zimowe, które zapewniają lepszą przyczepność przy niskich temperaturach i skracają drogę hamowania.