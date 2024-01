Oto najtrudniejsze nazwy miejscowości w Polsce. Czytanie grozi zwichnięciem języka!

Najtrudniejsze nazwy wsi i małych miast w Polsce. Znacie więcej?

Ile razy słyszeliście czy to w internecie, czy telewizji, kiedy osoby mieszkające poza Polską próbują wymówić niektóre polskie słowa? W większości przypadków brzmi to komicznie. Jednak nie tylko obcokrajowcy mają takie problemy. My, pomimo tego, że używamy języka polskiego od urodzenia, czasami potrzebujemy chwili na zastanowienie się nad jednym słowem lub zdaniem. Trudności sprawiają nam nie tylko nasza skomplikowana gramatyka, ale także wymowa pojedynczych wyrazów. Polszczyzna obfituje w łamacze językowe, z którymi możemy spotkać się nie tylko na co dzień, ale również przemierzając nasz kraj.

Okazuje się, że największa ilość tych najtrudniejszych słów występuje w nazewnictwie wsi i miast. Niektóre śmieszą, niektóre są łatwe do zapamiętania i krótkie, ale zdarzają się takie, na których można sobie zwichnąć język! Przygotowaliśmy dla was 11 nazw takich miejscowości i wsi w naszym kraju, których prawidłowe wypowiedzenie może przyprawić was o gęsią skórkę!

Oto najtrudniejsze do wymówienia nazwy polskich wsi i miejscowości: