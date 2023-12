Jechała z dziećmi, ich auto zmiażdżył bus. 31-latka nie żyje, policja szuka świadków

Kisielewo. Potworne zderzenie dwóch aut. Nie żyje 31-latka

Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło 10 grudnia o godz. 18:45 na odcinku drogi krajowej nr 10 pomiędzy miejscowościami Kisielewo i Grąbiec (pow. sierpecki). - Kierujący fordem miał zauważyć wyprzedzający z naprzeciwka samochód, w wyniku czego zjechał na prawe pobocze, a potem na przeciwległy pas. Wtedy doszło do zderzenia z renault traffic, którym podróżowała 31-letnia matka z dziećmi. Kobieta poniosła śmierć na miejscu - informowała asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji.

Oprócz dwójki dzieci w wieku 3 i 5 lat do szpitala trafiły również cztery osoby podróżujące fordem.

Mundurowi ustalają, czy i w jakim stopniu kierowca wyprzedzającego auta mógł się przyczynić do tragicznego wypadku.

Policja apeluje do świadków wypadku

Funkcjonariusze oprócz kierowcy trzeciego samochodu, szukają również świadków zdarzenia. - Zwracamy się z apelem do osób poruszających się drogą krajową nr 10, we wskazanym miejscu i czasie, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w przedmiotowej sprawie, mogą posiadać nagrania z wideorejestratorów samochodowych, mogące się przyczynić do wyjaśnienia okoliczności sprawy, o zgłaszanie się osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ulicy Kilińskiego 24C, jak również nawiązanie kontaktu telefonicznego z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu (tel. 47 705-42-07) lub oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu (tel. 47 705-42-00) - proszą sierpeccy mundurowi. - Każda informacja będzie dla nas cenna i może przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia drogowego - dodają.