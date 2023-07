Jedyny taki kierunek studiów w Polsce! Kształcą organistów i... nauczycieli muzyki

Jedyny taki kierunek studiów w Polsce

Ten kierunek studiów jest tylko w Warszawie! Edukacja muzyczna z muzyką kościelną to trzyletnie studia licencjackie prowadzone przez Akademię Katolicką w Warszawie. Studia te przygotowują organistów do pracy w Kościele i jednocześnie dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole. - To unikatowe w skali kraju połączenie dwóch specjalności - podkreśla ks. Piotr Markisz, kierownik studiów, cytowany na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

Podczas trzech lat studenci uczestniczą m.in. w zajęciach z fortepianu czy emisji głosu, prowadzonych przez wybitnych artystów i profesorów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Co więcej, obok wykładów grupowych, ćwiczeń i seminariów uczelnia kładzie szczególny nacisk na zajęcia indywidualne m.in. z dyrygowania.

- Od niedawna mamy też wyjątkowy instrument. To cyfrowe organy, które odzwierciedlają najlepsze instrumenty na świecie. Studenci mogą na nich grać, ćwiczyć - zachęca ks. Markisz.

Rekrutacja trwa

Kierunek edukacja muzyczna z muzyką kościelną kierowany jest do osób, które swoją przyszłość pragną związać z dydaktyką szkolnych przedmiotów muzycznych, przedszkolnych przedmiotów umuzykalniających, a także przyszłych dyrygentów, śpiewaków chórów, organistów, trenerów wokalnych, animatorów życia muzyczno-kulturalnego, czy też muzyków kościelnych.

Co ważne, kandydaci na ten kierunek nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej.

Rekrutacja na ten unikatowy kierunek studiów trwa do 10 lipca. Następnie 12, 13 i 14 lipca odbędą się egzaminy wstępne. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Akademii Katolickiej.