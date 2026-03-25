„Jego głowa raz po raz znikała pod powierzchnią wody”. Tonący 69-latek rozpaczliwie wzywał pomocy

Alicja Franczuk
2026-03-25 11:48

Strażnicy miejscy, strażacy i wędkarze walczyli o życie 69-latka, który topił się w lodowatej wodzie Kanału Żerańskiego. Sytuacja była niezwykle poważna, a życie mężczyzny realnie zagrożone. „Tonący był spanikowany i u kresu sił. Jego głowa raz po raz znikała pod powierzchnią wody. Gdy się wynurzał, ledwo łapał powietrze i wzywał pomocy” - relacjonuje stołeczna straż miejska.

Warszawa Białołęka. 69-latek topił się w Kanale Żerańskim

Dramatyczna walka o ludzkie życie rozegrała się w poniedziałek, 23 marca, na warszawskiej Białołęce. Do patrolujących rejon ul. Kupieckiej strażników miejskich podszedł człowiek, krzycząc, że w pobliskiej odnodze Kanału Żerańskiego topi się człowiek! - Funkcjonariusze natychmiast pobiegli we wskazane miejsce i rzeczywiście zauważyli w lodowatej wodzie walczącego o życie, starszego mężczyznę i przygodnych wędkarzy, którzy desperacko próbowali dostać się do niego z wysokiego brzegu kanału - relacjonuje Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej. - Tonący był spanikowany i u kresu sił. Jego głowa raz po raz znikała pod powierzchnią wody. Gdy się wynurzał, ledwo łapał powietrze i wzywał pomocy - dodaje.

Dramatyczna akcja ratunkowa na Białołęce

Strażnicy natychmiast ruszyli na pomoc. Z pasów taktycznych i liny skonstruowali prowizoryczną uprząż, którą funkcjonariusz zarzucił w stronę tonącego, zwieszając się z brzegu. Z kolei koleżanka z patrolu i wędkarze przytrzymali go za nogi. Zadziałało. Tonący 69-latek zahaczył się o pasy i został podciągnięty na kraniec kanałku. Niestety, nadal jednak nie było siły wydobyć go na brzeg, a woda miała temperaturę zaledwie kilku stopni! Na szczęście po chwili, z przeciwnej strony kanału, podpłynął nurek ze straży pożarnej. Dzięki jego pomocy udało się wciągnąć 69-latka na brzeg.

Był pijany, spadł z tratwy

Strażnicy miejscy okryli przerażonego całą sytuacją poszkodowanego kocem termicznym. Mężczyzna w stanie silnego wychłodzenia został zabrany przez karetkę pogotowia. - Według zeznań świadków, mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego, łowił ryby z pokładu własnoręcznie wykonanej, prowizorycznej tratwy. W pewnym momencie miał się zachwiać i wpaść w ubraniu do wody. Mimo wielu prób, nie był w stanie wgramolić się na tratwę. Stracił siły i zaczął się topić. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę - przekazał Jerzy Jabraszko.

