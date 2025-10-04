Kamienie i szkielet ichtiozaura w Pałacu Kultury i Nauki. Zaczyna się Mineral Expo 2025

Mineral Expo to jedno z największych w Europie wydarzeń poświęconych minerałom i naturalnym skarbom Ziemi. Święto dla kolekcjonerów, pasjonatów geologii, sztuki jubilerskiej oraz tych, którzy chcą odkryć fascynujący świat minerałów i kamieni szlachetnych, skamieniałości czy kryształów. W sobotę i niedzielę w PKiN będzie można zobaczyć ofertę ponad 300 wystawców z całego świata.

Szkielet ichtiozaura przyciągnie uwagę do wystawy „Potwory z dawnych głębin – czy ichtiozaur był dinozaurem?” pokazującej fascynujący świat prehistorycznych gadów morskich, które w epoce dinozaurów zamieszkiwały pradawne oceany. Szkielet ichtiozaura stanie w centralnym punkcie ekspozycji, ten szkielet jest jednym z najlepiej zachowanych okazów tego typu na świecie. Będzie też płetwy plezjozaura wydobyta z kredowych skał osadowych Maroka.

Wystawa w Pałacu Kultury i Nauki została podzielona na części - w Geostrefie odbywać się będą warsztaty i interaktywne zabawy edukacyjne, w Geolandii bohaterami będą maluchy, ale największą część zajmą jubilerzy, którzy pokażą najbardziej luksusowe projekty i wyjątkowe rękodzieło.

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy ze środowiskiem naukowym, w tym ekspertami z wiodących polskich uczelni i instytucji badawczych. Dzięki temu Warsaw Mineral Expo jest jedynymi targami w kraju, które łączą świat nauki z pasją kolekcjonerską i sztuką jubilerską, zapewniając uczestnikom rzetelną wiedzę oraz najwyższy poziom merytoryczny.

Warsaw Mineral Expo to miejsce, gdzie nauka spotyka się z pasją i sztuką, a wiedza ekspertów łączy się z bogactwem minerałów i kunsztem jubilerskim.

Więcej informacji na temat tegorocznych tatgów: https://gieldymineralow.pl/warsaw-mineral-expo