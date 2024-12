Karetka utknęła podczas blokady na Wisłostradzie. Kłótnia aktywistów z policją. Padły poważne zarzuty

Karetka utknęła na Wisłostradzie. Ostatnie Pokolenie: Policja zablokowała przejazd. Policja: Stworzyliście zagrożenie życia!

W środę (5 grudnia) aktywiści znów wyszli na ulicę. Tym razem Ostatnie Pokolenie zablokowało przejazd kierowcom jadącym Wisłostradą w popołudniowym szczycie. O godz. 17.30 wyszli, zatrzymując ruch na wszystkich pasach. – Wzywamy premiera do negocjacji. Czy ma Pan odwagę rozmawiać się z pokojowo protestującymi ludźmi? – ogłosili działacze. Chcą spotkania z Donaldem Tuskiem rządu 11 grudnia. Aktywiści znów powtarzali swoje postulaty. Domagają się przekierowania pieniędzy z budowy nowych autostrad na komunikację zbiorową i jeden bilet miesięczny za 50 zł na terenie całego kraju.

Na miejsce dość szybko przybyły policyjne patrole. W pewnej chwili w korku, jaki utworzył się z powodu blokady stanęła karetka jadąca na sygnale. Doszło do ostrej wymiany zdań. – Stworzyliście zagrożenie dla zdrowia i życia! – powiedział jeden z policjantów. Aktywiści przerzucili jednak odpowiedzialność na policjantów.

– Zawsze dbamy o to, by tworzyć korytarz życia i przepuszczać samochody jadące do szpitali. 10 min od rozpoczęcia blokady aktywiści utorowali skutecznie korytarz życia dla karetki. Jednak na utworzony przejazd wjechał radiowóz policyjny i zagrodził drogę karetce. To uniemożliwiło jej przejazd – twierdzą aktywiści.

W sieci pojawiło się nagranie Onetu opublikowane na platformie X przez działaczy klimatycznych. Widać na nim całe zajście.

POLICJA BLOKUJE PRZEJAZD KARETKIOstatnie Pokolenie jak zawsze utworzyło korytarz życia dla karetki na sygnaleNa transmisji live Onetu wyraźnie widać, jak radiowóz i funkcjonariusze nie ustępują jej z drogi. Następnie obwiniają o to protest pic.twitter.com/U5mKWiS0oI— Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) December 4, 2024