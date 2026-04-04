Kierowca BMW uderzył w autobus. Nowe fakty w sprawie koszmarnego wypadku w Markach

Dawid Piątkowski
PAP
2026-04-04 21:06

Kierowca BMW, którego auto w piątek, 3 kwietnia zderzyło się z autobusem miejskim w Markach (woj. mazowieckie), został objęty policyjnym dozorem – poinformował w sobotę, 4 kwietnia Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. W wyniku wypadku ucierpiało osiem osób, z czego pięć nadal przebywa w szpitalu. Jedna z nich jest w ciężkim stanie. Szczegóły poniżej.

Wypadek autobusu w Markach. Kierowca BMW pod dozorem policji

Kierowca BMW, które w piątek, 3 kwietnia uderzyło w autobus miejski w Markach (woj. mazowieckie), został objęty dozorem policji - poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji . W szpitalu przebywa pięć z ośmiu osób poszkodowanych w wypadku, w tym jedna w stanie ciężkim.

Jak przekazał Sobótka, kierujący BMW został zatrzymany po zdarzeniu, jednak po przesłuchaniu został zwolniony w sobotę, 4 kwietnia. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Funkcjonariusz zaznaczył również, że zarówno kierowca BMW, jak i prowadzący autobus byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Są ranni. Część osób nadal w szpitalu

Z ośmiu osób poszkodowanych w wypadku, pięć wciąż wymaga hospitalizacji. Jedna z nich znajduje się w ciężkim stanie. Trzy osoby zostały już wypisane ze szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 16.30. Po zderzeniu z samochodem osobowym autobus miejski przewrócił się na bok.

Przeczytaj także:
Kamil C. podszywał się pod adwokata. Razem ze wspólniczką chceli wmówić kobieci…
