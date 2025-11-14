Weekendowy paraliż we Włochach. Kierowcy utkną w korkach!

Od piątku do niedzieli, al. Krakowska będzie miała zwężone pasy ruchu, powodując znaczne utrudnienia.

Kierowcy muszą przygotować się na zamknięcie po dwa pasy w obu kierunkach, a także na zmiany w kursowaniu autobusów.

Zablokowane zostaną również wjazdy na aleję Krakowską z ulic Gałczyńskiego i Na Skraju.

Sprawdź szczegóły i dowiedz się, jak ominąć korki oraz jakie zmiany czekają na pasażerów komunikacji miejskiej!

Warszawa Włochy. Zwężone pasy od piątku

Już od piątku, 14 listopada, od godz. 22, drogowcy rozpoczną frezowanie nawierzchni tej ważnej ulicy. Planowane zakończenie do niedzieli, 16 listopada, godz. 23. Zatem w ten weekend kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, gdyż zamknięte będą po dwa pasy w obu kierunkach, pomiędzy trasą S2 a granicą miasta.

Jeden pas dla kierowców

Na każdej jezdni zostanie tylko jeden pas ruchu. W stronę wyjazdu z Warszawy barierki pojawią się za wjazdem na stację benzynową, a trzy pasy wrócą za skrzyżowaniem z ulicą Gałczyńskiego w Raszynie. W kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy utrudnienia potrwają od ulicy Na Skraju do dojazdu do Stoickiej. Dojazd do posesji będzie możliwy, ale z utrudnieniami.

Zamknięte skrzyżowania

Na skrzyżowaniu z Gałczyńskiego i Na Skraju nie będzie można wjechać w aleję Krakowską. Ruch zostanie poprowadzony tylko prosto, bez możliwości skrętu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autobusy pojadą inaczej

W czasie prac zmienią się także trasy autobusów: Linia 124 pojedzie objazdem ulicami: Młynarską, Lotniczą, Wesołą i Olszową w Raszynie. Natomiast Nocna linia N84 nie dojedzie do pętli Ogrody Działkowe Na Skraju.

To nie koniec remontu już za tydzień pracownicy wrócą, by wymienić asfalt na lewym pasie tego samego odcinka. O dokładnych terminach miasto poinformuje wkrótce.

Główna ulica w Warszawie zwężona! To koniec Marszałkowskiej, jaką znamy

Dlaczego remont al. Krakowskiej jest konieczny?

Aleja Krakowska to jedna z najważniejszych i najbardziej obciążonych ruchem dróg w Warszawie, stanowiąca główny korytarz komunikacyjny w kierunku południowym. Codziennie tysiące pojazdów, od samochodów osobowych, przez transport publiczny, po ciężarówki, korzysta z tej trasy. Tak intensywna eksploatacja, w połączeniu ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, doprowadziła do znacznej degradacji nawierzchni.

Frezowanie, na czym polegają prace?

Głównym etapem obecnych prac w al. Krakowskiej jest frezowanie nawierzchni. To nowoczesna technologia drogowa, która polega na mechanicznym usunięciu starych, zniszczonych warstw asfaltu za pomocą specjalistycznej maszyny, frezarki drogowej. Proces ten jest znacznie bardziej efektywny i precyzyjny niż tradycyjne kucie nawierzchni.

Korzyści dla kierowców po remoncie

Choć obecne utrudnienia w ruchu mogą być uciążliwe, warto pamiętać o korzyściach, jakie przyniesie zakończony remont. Prace remontowe w al. Krakowskiej to inwestycja w przyszłość. Choć wymagają od kierowców cierpliwości, ich finalny efekt przyniesie wymierne i długotrwałe korzyści, czyniąc jedną z głównych dróg Warszawy trasą nowoczesną, bezpieczną i komfortową.

i Autor: infoulice/ Materiały prasowe Prace remontowe wymagają od kierowców cierpliwości, ich finalny efekt przyniesie wymierne i długotrwałe korzyści, czyniąc jedną z głównych dróg Warszawy trasą nowoczesną, bezpieczną i komfortową.