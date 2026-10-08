Kierowcy w Warszawie muszą się spieszyć, bo od czwartku nie załatwią w urzędzie ważnej sprawy

Prace techniczne i zablokowany system w POP

Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przeprowadzenie kluczowych prac nad aktualizacją infrastruktury informatycznej. W czasie trwania tych działań system odpowiedzialny za procesowanie wniosków o abonamenty będzie całkowicie wyłączony. Oznacza to, że warszawiacy nie będą mieli możliwości wyrobienia ani przedłużenia ważności dokumentu osobiście w Punktach Obsługi Pasażerów.

Jak załatwić sprawę bez wychodzenia z domu

Mimo przerw w działaniu tradycyjnych punktów obsługi, kierowcy nie zostaną pozbawieni możliwości załatwienia ważnych formalności. Urzędnicy wskazują alternatywne rozwiązanie, które pozwala uniknąć stania w kolejkach oraz problemów związanych z przerwą techniczną.

Wygodną opcją jest skorzystanie z dedykowanego portalu internetowego:

Wszelkie wnioski można bez przeszkód składać przez stronę abonamentzdomu.zdm.waw.pl

System internetowy pozwala na przejście całej procedury całkowicie zdalnie

To najszybszy sposób na zabezpieczenie swoich uprawnień do parkowania

Przedstawiciele ZDM przepraszają za tymczasowe niedogodności i apelują do mieszkańców, aby w miarę możliwości korzystali z bezpiecznej oraz w pełni sprawnej ścieżki cyfrowej.