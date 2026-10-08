Kierowcy w Warszawie muszą się spieszyć, bo od czwartku nie załatwią w urzędzie ważnej sprawy

Redakcja se.pl
2026-10-08 14:00

Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na nagłe utrudnienia w załatwianiu spraw urzędowych. W czwartek, 8 października, od godziny 16:00 nastąpi przerwa w stacjonarnym wydawaniu abonamentów mieszkańca. Utrudnienia są bezpośrednio związane z koniecznością wdrożenia zmian systemowych.

Przeszklony Punkt Obsługi Pasażerów w Warszawie. O przerwie w wydawaniu abonamentów dla kierowców przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Prace techniczne i zablokowany system w POP

Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przeprowadzenie kluczowych prac nad aktualizacją infrastruktury informatycznej. W czasie trwania tych działań system odpowiedzialny za procesowanie wniosków o abonamenty będzie całkowicie wyłączony. Oznacza to, że warszawiacy nie będą mieli możliwości wyrobienia ani przedłużenia ważności dokumentu osobiście w Punktach Obsługi Pasażerów.

Jak załatwić sprawę bez wychodzenia z domu

Mimo przerw w działaniu tradycyjnych punktów obsługi, kierowcy nie zostaną pozbawieni możliwości załatwienia ważnych formalności. Urzędnicy wskazują alternatywne rozwiązanie, które pozwala uniknąć stania w kolejkach oraz problemów związanych z przerwą techniczną.

Wygodną opcją jest skorzystanie z dedykowanego portalu internetowego:

  • Wszelkie wnioski można bez przeszkód składać przez stronę abonamentzdomu.zdm.waw.pl
  • System internetowy pozwala na przejście całej procedury całkowicie zdalnie
  • To najszybszy sposób na zabezpieczenie swoich uprawnień do parkowania

Przedstawiciele ZDM przepraszają za tymczasowe niedogodności i apelują do mieszkańców, aby w miarę możliwości korzystali z bezpiecznej oraz w pełni sprawnej ścieżki cyfrowej.

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