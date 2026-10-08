Kierowcy w Warszawie muszą się spieszyć, bo od czwartku nie załatwią w urzędzie ważnej sprawy

Prace techniczne i zablokowany system w POP
Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przeprowadzenie kluczowych prac nad aktualizacją infrastruktury informatycznej. W czasie trwania tych działań system odpowiedzialny za procesowanie wniosków o abonamenty będzie całkowicie wyłączony. Oznacza to, że warszawiacy nie będą mieli możliwości wyrobienia ani przedłużenia ważności dokumentu osobiście w Punktach Obsługi Pasażerów.
Jak załatwić sprawę bez wychodzenia z domu
Mimo przerw w działaniu tradycyjnych punktów obsługi, kierowcy nie zostaną pozbawieni możliwości załatwienia ważnych formalności. Urzędnicy wskazują alternatywne rozwiązanie, które pozwala uniknąć stania w kolejkach oraz problemów związanych z przerwą techniczną.
Wygodną opcją jest skorzystanie z dedykowanego portalu internetowego:
- Wszelkie wnioski można bez przeszkód składać przez stronę abonamentzdomu.zdm.waw.pl
- System internetowy pozwala na przejście całej procedury całkowicie zdalnie
- To najszybszy sposób na zabezpieczenie swoich uprawnień do parkowania
Przedstawiciele ZDM przepraszają za tymczasowe niedogodności i apelują do mieszkańców, aby w miarę możliwości korzystali z bezpiecznej oraz w pełni sprawnej ścieżki cyfrowej.