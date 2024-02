i Autor: Tadeusz Mróz/ Super Express (2)

NOCNY DRAMAT

Kłótnia znajomych zakończyła się tragedią. Polała się krew. „Miał ranę kłutą klatki piersiowej”

Do dramatycznego zdarzenia na warszawskim Gocławiu doszło wieczorem w sobotę, 16 lutego w okolicach godziny 23. Przy przystanku autobusowym miało dojść do kłótni znajomych, która zakończyła się krwawą masakrą. − Policjanci wykonali niezbędne czynności. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala − słyszymy od Rafała Rutkowskiego z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Co takiego wydarzyło się na Pradze-Południe?