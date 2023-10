i Autor: shutterstock

Za dużo procentów

Koledzy uciekli, on został. Pijany 16-latek leżał w trawie wśród opróżnionych butelek

Co za dużo, to niezdrowo. Na własnej skórze przekonał się o tym 16-latek podczas pijackiej imprezy ze znajomymi w parku leśnym na Białołęce w Warszawie. Nastolatkowie na widok zbliżających się strażników miejskich rzucili się do ucieczki. 16-latek został sam. Pijany, nie miał siły, by uciekać. Leżał w trawie pośród opróżnionych butelek po alkoholu.