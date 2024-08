Kolejna fala upałów w Warszawie. Mieszkańcy szukają ochłody, ale często robią to bezmyślnie

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawiacy tłumnie gromadzą się w parkach i przy fontannach, gdzie szukają choćby odrobiny chłodu i cienia w te gorące dni. Coraz więcej osób decyduje się na kąpiele w miejskich fontannach, mimo że jest to zarówno nielegalne, jak i niebezpieczne. Woda, która może wydawać się czysta i orzeźwiająca, często może zawierać bakterie oraz inne zanieczyszczenia, mogące prowadzić do poważnych infekcji. Apele włodarzy miasta, aby unikać takich zachowań, niestety często pozostają bez echa. Kąpiel w fontannie, zamiast przynieść ulgę, może skończyć się wizytą u lekarza.

− Oczywiście fontanny są miejscem odpoczynku, ochłody, tworząc – zwłaszcza w upalne dni – oazy wytchnienia dla mieszkańców miasta, do których zaliczymy nie tylko ludzi, ale także zwierzęta miejskie – ptaki, koty, psy czy szczury. I z tego właśnie powodu tak naprawdę fontanny mogą czasem być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Nawet zwykłe moczenie stóp w fontannie może być szkodliwe dla naszego zdrowia, a szczególnie zdrowia dzieci, u których układ odpornościowy nie jest w pełni rozwinięty. Dzieci uwielbiają się pluskać i jeśli czynią to w fontannach za zgodą nierozważnych opiekunów, mogą być narażone na dolegliwości zdrowotne − informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Niektórzy mieszkańcy stolicy sięgają po bardziej ekstremalne metody w walce z upałem. W desperackiej próbie ochłody, wylewają na siebie wiadra zimnej wody lub korzystają z przenośnych basenów ustawionych na balkonach i w ogródkach. Choć takie działania mogą przynieść chwilową ulgę, niosą ze sobą ryzyko szoku termicznego, szczególnie gdy organizm jest już mocno przegrzany. Nagłe schłodzenie ciała może doprowadzić do niebezpiecznych zaburzeń krążenia, a nawet utraty przytomności.

🌡Na zachodzie kraju po przejściu frontu chłodnego na termometrach do 26°C. We wschodniej części kraju nadal upalnie i na termometrach nawet blisko 34°C🥵 pic.twitter.com/tbxFcWlGDM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 25, 2024

Jak poradzić sobie z wysokimi temperaturami?

Tymczasem żar nie ustępuje, a prognozy wskazują, że temperatury mogą jeszcze wzrosnąć. W takich warunkach szczególnie ważne jest podejmowanie odpowiedzialnych działań, które mogą znacząco zredukować ryzyko związane z przegrzaniem organizmu.

Warto pamiętać, że rozsądne podejście do walki z upałem to klucz do bezpiecznego przetrwania kolejnych dni w tym iście tropikalnym klimacie. Zamiast ryzykownych działań, warto sięgnąć po sprawdzone metody, takie jak spędzanie czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach, korzystanie z wentylatorów oraz spożywanie lekkich, chłodzących posiłków.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.