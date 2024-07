Nadciąga fala ekstremalnych upałów! Warszawa apeluje do mieszkańców. Ostrzeżenie IMGW

Łazienki Królewskie jednak zamknięte do odwołania! Podjęto ważną decyzję

Miasto Warszawa ostrzega mieszkańców przed upałami

Prognoza pogody na nadchodzące dni nie wygląda dobrze. Upały mają znacznie uprzykrzyć życie mieszkańcom Warszawy i województwa mazowieckiego. W poniedziałek i we wtorek, 15 i 16 lipca 2024 r., dzień na termometrach zobaczymy nawet 33°C.

W związku z tym stołeczny ratusz przypomina mieszkańcom, aby w najbliższych dniach:

ograniczyli przebywanie w godzinach południowych na nasłonecznionym otwartym terenie do niezbędnego minimum, a w przypadku seniorów oraz osób mających problemy z chorobami układu krążenia ograniczyli wyjścia z budynków, szczególnie w godzinach 10-15;

nosili nakrycia głowy chroniące przed nadmiernym nagrzaniem;

ubierali luźne ubrania o jasnych kolorach, zakrywające możliwie jak największą powierzchnię ciała;

pili regularnie duże ilości płynów (minimum 2 litry dziennie; najlepiej wody mineralnej, niegazowanej) oraz unikali spożywania alkoholu. Czytaj dalej.

Ostrzeżenie IMGW dla województwa mazowieckiego i Warszawy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie 2. stopnia o upałach na terenie Warszawy i części województwa mazowieckiego. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od 30°C do 33°C, zaś w nocy temperatura nie spadnie poniżej 18°C-20°C. Obecnie ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19 we wtorek, 16 lipca.