Kompletnie pijany, w kradzionym aucie wbił się w płot. Łącznie ma osiem zarzutów

Kompletnie pijany wjechał w płot

Zgłoszenie, które trafiło do dyżurnego w Piasecznie, dotyczyło samochodu rozbitego na ul. Szlacheckiej w Uwielinach. Kierowca Forda Galaxy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Przybyli na miejsce policjanci zastali jedynie kompletnie pijanego 43-latka. Ich zdaniem mężczyzna był wcześniej kierowcą forda.

Kiedy mundurowi przebadali alkomatem 43-latka, okazało się, że miał blisko 3 promile alkoholu.

Przy takim stężeniu alkoholu człowiek może mieć poważnie zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność oceny odległości i znacznie wydłużony czas reakcji. W przypadku kierowcy stwarza to poważne zagrożenie nie tylko dla niego samego, ale także dla pasażerów, pieszych i innych uczestników ruchu. Na tym „przygoda” 43-latka się nie skończyła.

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Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych, okazało się, że mężczyzna miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, wystawiony przez Sąd Rejonowy w Sopocie w 2016 r. To nie wszystko, ponieważ samochód, którym rozbił się na cudzym płocie, został wcześniej skradziony z Konstancina-Jeziorna.

Ostatecznie mężczyzna usłyszał aż osiem zarzutów, w tym m.in.:

kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości;

złamania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów;

kradzieży Forda Galaxy.

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Sąd zdecydował o areszcie

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Piasecznie przychylił się do tego wniosku. 43-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.