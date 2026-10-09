Nie obchodził go znak STOP. Nissanem wjechał wprost pod pociąg WKD

Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 października, około godz. 22 na przejeździe kolejowym w al. Powstańców Warszawy w Regułach w powiecie pruszkowskim. W tym miejscu droga przecina linię Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Przystanek Reguły jest częścią sieci WKD prowadzącej między innymi z Warszawy przez Pruszków i Podkowę Leśną w kierunku Grodziska Mazowieckiego.

Po otrzymaniu zgłoszenia o kolizji samochodu osobowego z pociągiem, na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Służby zabezpieczyły uszkodzony pojazd i rozpoczęły sprawdzanie stanu uczestników zdarzenia.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Nissana zbliżył się do przejazdu kolejowego, przy którym obowiązuje znak STOP. Mężczyzna miał nie zatrzymać samochodu i wjechać na tory. Nie było to trudne z powodu braku rogatek na tym konkretnym przejściu. Chwilę potem w samochód uderzył rozpędzony pociąg WKD, ciągnąc go po szynach przez krótki dystans.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Nie oznacza to jednak, że kłopoty dla kierowcy Nissana się skończyły. Teraz służby zajmą się dokładnym ustalaniem przyczyny kolizji. Koniecznym będzie ustalenie, czy kierowca rzeczywiście zignorował znak STOP, czy przed wjazdem na przejazd widział nadjeżdżający pociąg oraz czy na przebieg zdarzenia mogły wpłynąć inne okoliczności. Kluczowy może okazać się monitoring, zamontowany w pociągu WKD.

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Po wypadku służby wstrzymały ruch pociągów WKD. Uszkodzony samochód znajdował się na torowisku, dlatego przed wznowieniem kursowania konieczne było jego usunięcie oraz sprawdzenie infrastruktury kolejowej. Po zabezpieczeniu Nissana przez wypływem płynów eksploatacyjnych czy paliwa, ostatecznie udało się usunąć wrak ze szyn.