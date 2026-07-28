Koniec remontu na horyzoncie. Wiemy, kiedy otwarcie Kina Tęcza na Żoliborzu

Izabela Kraj
Izabela Kraj
Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-28 8:58

Kino-teatr Tęcza to kultowe miejsce na mapie Żoliborza. To tu wielu mieszkańców rozpoczynało swoją przygodę z filmem. To tu w latach 90. ubiegłego wieku siedzibę miała legendarna już grupa artystyczna „Akademia Ruchu”, potem stacjonująca w Zamku Ujazdowskim. Teraz kino przy ul. Suzina dostało nowe życie!

Kino Tęcza wraca!

Kończy się dwuletni remont zabytkowego kina Tęcza na Żoliborzu. Otwarcie obiektu zaplanowano na listopad. Wewnątrz powstała nowoczesna sala kinowa na 145 osób. Ale jest też coś w klimacie retro - zainstalowano projektor 35 mm, dzięki któremu będzie można zobaczyć filmy dostępne tylko na tradycyjnej taśmie filmowej.

Budynek kina Tęcza powstał w 1929 r. jako kotłownia dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wojnie przez wiele lat działało w nim kino. Przez lata był siedzibą legendarnej „Akademii Ruchu”, która później przeniosła się do Zamku Ujazdowskiego.

Nowa funkcja kultowego kina

Teraz budynek przy ul. Suzina stanie się siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Będzie miejscem pokazów filmowych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – zgodnie z tym, jak wyobrażali sobie tę przestrzeń jej założyciele jeszcze przed II wojną światową. Obecnie trwa wyposażanie obiektu i przygotowania do otwarcia. Na fasadę obiektu wróciły dwa kultowe neony zaprojektowane w XX wieku przez Magdalenę Byczyńską. Tuż przy wejściu do kina gotowa jest grafika inspirowana rysunkami Andrzeja Wajdy.

Dziedziniec ma żyć! Stać się miejscem spotkań sąsiedzkich, warsztatów dla dzieci, wystaw czy pokazów plenerowych w otoczeniu zieleni. W nowym Kinie Tęcza będzie działać również kawiarnia. Centrum Kultury Filmowej im. Wajdy już działa. Organizuje m.in. bezpłatne pokazy plenerowe na dziedzińcu Parku im. Żołnierzy Żywiciela.

Za wykonanie prac modernizacyjnych odpowiadała warszawska firma Varco, która ma już na koncie m.in. rozbudowę i renowację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury czy remont Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Kino Tęcza powraca na mapę Warszawy! Zobacz galerię zdjęć modernizowanego kina:

Nowoczesna sala kinowa w Kinie Tęcza z rzędami foteli i dużym ekranem. O remoncie na Żoliborzu przeczytasz na SE.
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Kultowe Multikino znika z mapy Warszawy! Co powstanie w jego miejscu?
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