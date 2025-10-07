Koniec utrudnień na warszawskiej ulicy. Tramwaje wracają na tory! Znamy datę

Tramwaje wracają na Grójecką po remoncie! Znamy datę

Tramwaje Warszawskie poinformowały, że od poniedziałku 13 października tramwaje wracają na Grójecką i al. Krakowską do pętli P+R Al. Krakowska. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy od dłuższego czasu musieli korzystać z objazdów i komunikacji zastępczej.

„Na Grójeckiej dziś zjawił się nasz tramwaj pomiarowy, a to zwiastuje jedno – rychły powrót tramwajów” – czytamy w komunikacie Tramwajów Warszawskich.

Co się zmieniło na Grójeckiej?

Przerwa w ruchu tramwajowym była spowodowana budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha dla tramwaju do Dw. Zachodniego. Dodatkowo, Tramwaje Warszawskie wykorzystały ten czas na remont odcinka torów na Grójeckiej od tego skrzyżowania do pl. Narutowicza.

W ramach prac wymieniono tory wraz z podbudową, wzmocniono grunt i wykonano nowe odwodnienie. Remontowane są również przystanki Wawelska i Och-Teatr, a także wymieniane są barierki i krawężniki. Na dalszym odcinku do pętli P+R Al. Krakowska przeprowadzono prace utrzymaniowe, takie jak frezowanie szyn i remont przejazdów na wysokości 1 Sierpnia i Bakalarskiej.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Tramwaje wracają na Grójecką, ale prace trwają

Mimo wznowienia ruchu tramwajowego, prace przy budowie nowej trasy tramwajowej do Dw. Zachodniego będą kontynuowane. Tramwaje Warszawskie zapewniają jednak, że nie będą one powodować większych utrudnień dla pasażerów.

Dodatkowo, późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem, co z pewnością wpłynie pozytywnie na estetykę okolicy.