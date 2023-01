Kosmiczna pensja Rafała Trzaskowskiego?! Statystyczny warszawiak aż łapie się za głowę. Dane nie zostawiają złudzeń

Angelika, Anielka i Jaś zginęli na przejeździe kolejowym. Ich najbliżsi wciąż odwiedzają to miejsce. Widok łamie serce

Rafał Trzaskowski będzie zarabiał więcej

Podczas czwartkowej sesji radni przegłosowali podwyżkę wynagrodzenia, które otrzymuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Za jej przyjęciem głosowało 45 radnych, a 14 wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, nikt nie był przeciw.

Przypominamy, że do tej pory, zgodnie z uchwałą z 2018 roku, prezydent Warszawy zarabiał wraz z dodatkami 12 525,94 zł brutto. Ile zatem będzie zarabiał teraz? Jego pensja wzrośnie aż o 6 tys. złotych! Łącznie wynagrodzenie prezydenta z wliczeniem w to wszystkich możliwych dodatków będzie wynosiła 18 293,20 zł brutto. Oznacza to, że kwota wypłacana Rafałowi Trzaskowskiemu "na rękę" wyniesie 11 735,67 zł.

Podwyżka wynagrodzenia prezydenta obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

GUS podał, ile zarabia się w Polsce. Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń

Główny Urząd Statystyczny co miesiąc publikuje najnowsze dane o przeciętnych wynagrodzeniach Polaków. Te podane 20 stycznia jasno pokazują, że przeciętny warszawiak (a nawet przeciętny Polak!) może jedynie pomarzyć o "prezydenckiej" pensji, jaką od teraz będzie otrzymywał Rafał Trzaskowski.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. w porównaniu z grudniem 2021 r. było wyższe o 10,3% i wyniosło 7329,96 zł (brutto). Względem listopada 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,9%" - podał GUS.

Co prawda nie ma jeszcze danych dotyczących średniego wynagrodzenia w poszczególnych miastach, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2022 roku w Warszawie wynosiło 8128,08 zł. To 10 tys. mniej niż obecne zarobki prezydenta stolicy.

Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. wyniosło 7329,96 zł (+10,3% r/r). Dane dot. podmiotów z w/w sektora o liczbie pracujących 10 i więcej osób w wybranych rodzajach działalności PKD 2007. https://t.co/8POIiX2O9c#GUS pic.twitter.com/R3rLvjEviy— GUS (@GUS_STAT) January 20, 2023