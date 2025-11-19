Kosmiczna wystawa w Muzeum Wojska Polskiego. Tak wystrzelą pierwszego polskiego wojskowego satelitę

Niedawno wszyscy ekscytowaliśmy się lotem w kosmos polskiego astronauty, a już w tym tygodniu czekają nas kolejne emocje. Na ziemską orbitę poleci pierwszy polski wojskowy satelita. Skonstruowała go polsko-fińska firma ICEYE. W górę poszybuje amerykańską rakietą Falcon 9 firmy SpaceX, która wystartuje z bazy Vandenberg w Kalifornii.

Dlaczego to takie ważne? Bo dzięki temu nasi żołnierze będą mieli własne kosmiczne „oko”, do którego nikt inny nie ma dostępu! Polska konstrukcja będzie mogła podglądać to, co dzieje się na Ziemi, niezależnie od warunków pogodowych i o każdej porze dnia. – Jego właścicielem są polskie siły zbrojne, sterowanie odbywa się z Polski i przez polskich żołnierzy. Nikt inny nie ma nad nim kontroli – powiedział Portalowi Obronnemu szef i współzałożyciel firmy ICEYE Rafał Modrzewski.

Z tej okazji konstruktorzy urządzenia zorganizowali w Muzeum Wojska Polskiego specjalną wystawę edukacyjną „Czujność z orbity”. Zobaczymy na niej makietę satelity oraz poznamy historię obserwacji Ziemi z kosmosu oraz wojskowe i cywilne zastosowania satelitów.

Dzięki multimedialnej instalacji można „przenieść się” na orbitę i zobaczyć, jak nasza planeta wygląda z kosmosu. Wystawa znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Pawilonie Południowym przy placu Gwardii Pieszej Koronnej. Oglądać ją można do niedzieli (23 listopada) w godzinach 10-20. Wstęp jest bezpłatny.