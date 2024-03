Krew tryskała po talerzach z pierogami. W restauracji rozstrzelano pięć osób

Pierwsza Komunia Święta. Gdy usłyszała co planuje jej brat, aż się w niej zagotowało. "Chyba oszalał, kto to widział?!"

Lata 80. zapisały się w kartach polskiej historii. W wyniku przemiany ustrojowej w kraju, powstało wiele grup przestępczych. Pierwszymi z nich były: grupa pruszkowska i ożarowska. To one trzęsły cała Polską, a ich egzekucje stały się czynami powszechnymi. Najgłośniejszymi masakrami były: strzelanina w motelu George koło Nadarzyna w 1990 roku, morderstwo Wojciecha K. „Kiełbasy” na ulicach Pruszkowa w 1996 roku czy egzekucja w Zakopanem, gdzie zginął Andrzej Kolikowski „Pershing”.

To była prawdziwa egzekucja. W restauracji rozstrzelano pięć osób

Morderstwo w restauracji Gama na Woli było pierwszą warszawską wojną gangów. Sama strzelanina przeszła do historii polskiej przestępczości. Była prawdziwą egzekucją. Wczesnym popołudniem 31 marca 1999 roku pięciu gangsterów zasiadło razem przy stoliku w wolskiej restauracji Gama przy ul. Wolskiej. Według śledczych, prawdopodobne jest to, że spotkali się na gangsterskiej naradzie. Mieli ustalić jak i kiedy będą ginąć inni. To oni mieli wydawać wyroki na swoich kolegów po fachu.

Mężczyźni zajadając pierogi – specjalność zakładu − nie spodziewali się, że za chwilę sami padną ofiarami wyroku. Byli to: 38-letni Olgierd W., ps. "Łysy", 26-letni Mariusz Ł., ps. "Przeszczep", 34-letni Piotr Ś. oraz 51-letni Marian Klepacki, ps. "Klepak" vel "Maniek" oraz 48-letni Ludwik Adamski, ps. "Lutek".

– Pamiętam bardzo dokładnie ten dzień. Słyszeliśmy strzały i głuchą ciszę, która nastała chwilę po kanonadzie. Kilka minut później na miejscu zaroiło się od radiowozów policyjnych – opowiada nam mieszkaniec bloku, sąsiadującego z ówczesną Gamą.

Zastrzelono gangsterów, cudem nikt z osób postronnych nie ucierpiał

To była środa. – Do lokalu u zbiegu ul. Wolskiej i Staszica, około godziny 13, wszedł mężczyzna, który omiótł spojrzeniem gości restauracji i wyszedł. Następnie pod Gamę podjechał srebrny polonez, z którego wysiadło trzech ubranych na czarno i zamaskowanych mężczyzn. Byli uzbrojeni w dubeltówkę, karabin maszynowy i pistolet. Weszli do środka restauracji, podeszli do stolika i bez słowa zastrzelili siedzących przy nim mężczyzn – czytamy na stronie Historia i Tradycja polskiej policji. Cudem nikt z osób postronnych nie ucierpiał. Choć pociski wystrzelone z broni pruły powietrze, rozbijały szyby w oknach dziurawiły ściany i kaloryfery, z których szybko zaczęła wyciekać wszędzie woda. Śledczy i technicy opisywali później, że wykonując swoje czynności niemal po kostki brodzili w krwawej brei, która wlewała się nawet do talerzy, na których leżały jeszcze ciepłe pierogi.

Po egzekucji płatni mordercy weszli do srebrnego poloneza, który zaledwie kilka godzin później został znaleziony w lesie w okolicach Falenicy. Był doszczętnie spalony. Nikt nie był w stanie wydobyć z niego żadnych śladów, które mogłyby pomóc w śledztwie, w tym, w ustaleniu morderców.

Za strzelaninę nikt nie odpowiedział

Sprawa morderstwa w Gamie trafiła na wokandę, jednak we wrześniu 2012 roku, po trzynastu latach, śledztwo umorzono. Podejrzewano tylko, że zleceniodawcą egzekucji był Karol S. „Karol” i to na niego podczas spotkania w Gamie miał zapaść wyrok. To miały również wskazywać zdjęcia znalezione przy ofiarach, które przedstawiały wizerunek mężczyzny. Domniemany zleceniodawca w 2013 został skazany na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Ale nie za masakrę w Gamie. Nikt za nią nie odpowiedział karnie.

Po restauracji Gama dziś w tym miejscu została tylko… tabliczka informująca o parkingu dostępnym dla zaopatrzenia restauracji i mieszkańców. W miejscu lokalu, w którym zastrzelono pięciu gangsterów, dwa lata temu otworzyła się nowa knajpa. Jej właściciele nie mają pojęcia, że 24 lata temu to miejsce spłynęło krwią…