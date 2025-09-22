Kryminalni z Warszawy zatrzymali go w Poznaniu. Ma kilka lat do odsiadki

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-22 8:08

Kryminalni z Warszawy, specjalizujący się w poszukiwaniach osób ściganych, zatrzymali w Poznaniu 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego i nakazu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Jak doszło do zatrzymania?

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Diler z Warszawy wpadł w Poznaniu. Jak kryminalni wytropili 22-latka?

Kryminalni z Warszawy otrzymali informację operacyjną o miejscu pobytu poszukiwanego 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego i nakazu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 50 dni za przestępstwa narkotykowe. Policjanci natychmiast podjęli działania, aby zweryfikować te informacje i zatrzymać poszukiwanego.

Po dokładnym przygotowaniu i zebraniu niezbędnych informacji, kryminalni wyruszyli do Poznania, gdzie miał przebywać 22-latek. Po krótkiej obserwacji okolicy miejsca zamieszkania mężczyzny, policjanci postanowili wkroczyć do akcji.

Zza drzwi mieszkania słychać było głosy dwóch osób – kobiety i mężczyzny. Pomimo pukania, dzwonienia i wezwań do otwarcia drzwi, nikt nie reagował. Dopiero informacja o planowanym siłowym wejściu skłoniła kobietę do otwarcia drzwi.

Po wejściu do mieszkania, kryminalni natychmiast zauważyli poszukiwanego 22-latka, który leżał na podłodze w pokoju. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany.

„Kryminalni sporządzili wymaganą dokumentację i zgodnie z dyspozycjami listu gończego oraz nakazu doprowadzenia osadzili 22-latka w poznańskim areszcie śledczym” – informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Warszawa. Zatrzymanie małżeństwa sutenerów

33-letni mężczyzna wpadł na pomysł – stworzył internetowy system wyszukiwania, który łączył klientów z pracownicami seksualnymi. Ten przestępczy biznes stał się dla niego stałym źródłem dochodu. Jak ustalili śledczy, w proceder była zamieszana również jego 34-letnia żona. sprzęt elektroniczny, kilkanaście telefonów komórkowych, tablety, karty SIM, twarde dyski, karty pamięci. Więcej TUTAJ.

