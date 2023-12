Księża powiesili ogłoszenie przed kolęda. Piszą wprost o pieniądzach, jest oburzenie

Sprzedają zegarki i buty, by wspomóc poszukiwania 16-letniego Krzysia Dymińskiego. Niedawno uruchomili zbiórkę pieniędzy

Warszawa. To ogłoszenie skłóciło internautów. „Informują – źle, nie informują – źle”

Już w następnym tygodniu rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Wraz z nimi zacznie się również chodzenie księży po kolędzie. Jak się okazuje, niektóre parafie już rozpoczęły wizyty duszpasterskie u swoich wiernych. Schemat ogłoszeń przez lata się nie zmienił. Ksiądz, zazwyczaj podczas ogłoszeń parafialnych, informował parafian o konkretnych terminach na poszczególnych ulicach. W niektórych miejscach jest jednak inaczej.

Na jednym z osiedli na warszawskim Muranowie pojawiło się krótkie ogłoszenie zawieszone zaraz przy klatce. Kartka papieru została podpisana przez księży należących do parafii Narodzenia NMP w stolicy.

Kapłani poinformowali mieszkańców o dacie wizyty duszpasterskiej. Wspomnieli również o pieniądzach. To, co znalazło się na ogłoszeniu, wzburzyło internautów. − Drodzy parafianie! Nie chcemy kierować się korzyścią materialną. Nie chcemy zmieniać waszych przekonań. Pragniemy tylko błogosławić was i wasze domy − czytamy na kartce.

Informacja zawarta w ogłoszeniu nie spodobała się wielu użytkownikom należącym do grupy zrzeszającej mieszkańców Muranowa.

− Hitem są dla mnie trzy kropki i tyle − komentuje jedna osoba.

− Straż Miejska powinna za takie obklejanie skierować wniosek o ukaranie proboszcza tej parafii jako kierownika organizacji do Sądu Rejonowego. Sąd powinien ukarać go finansowo oraz pracami społecznymi − dodaje internautka.

− Na osiedlu gdzie mieszkałam ksiądz prosił o wysłanie maila od osób zainteresowanych. Nie łaził po wszystkich mieszkaniach. Nowy przyszedł o 20-tej, wyszłam w ręczniku na klatkę z turbanem na głowie i... zwątpił. Być może w następnym roku już nie nachodził ludzi − czytamy dalej.

Znaleźli się również tacy, którzy bronili kapłanów. Wiele osób uważa, że takie ogłoszenie nikogo nie krzywdzi. − Normalne info, bez sensu ciągłe drwienie ze wszystkiego związanego z kościołem − czytamy.

− Bardzo mi z kościelnymi nie po drodze, ale naprawdę nie widzę tu żadnego hitu − dodaje kolejna osoba.

− Informują - źle, nie informują - źle. Katolicy też jeszcze żyją w tym kraju, chyba krzywdy wam nie robi to, kogo przyjmują we własnym domu. Bardzo mało tolerancji w tak postępowym i tolerancyjnym mieście − podsumowuje.