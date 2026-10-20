To jedna z najbardziej tajemniczych zbrodni w historii współczesnej Polski. Generał Marek Papała, były komendant główny Policji, został zastrzelony w czerwcu 1998 roku w Warszawie. Mimo wieloletniego śledztwa i procesów sądowych do dziś nie ustalono prawomocnie, kto odpowiada za jego śmierć.

Teraz sprawa ponownie znajdzie się na wokandzie. Jak potwierdził zespół prasowy Sądu Najwyższego w rozmowie z Polską Agencją Prasową, 3 grudnia 2026 roku Izba Karna SN rozpozna kasację złożoną przez łódzki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Prokuratura domaga się uchylenia wyroku uniewinniającego Igora M., znanego jako „Patyk”.

„Patyk” uniewinniony. Prokuratura nie odpuszcza

W listopadzie 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w zasadniczej części wyrok uniewinniający Igora M. od zarzutu zabójstwa generała Papały. Wcześniej, w październiku 2020 roku, taki wyrok wydał sąd pierwszej instancji.

Prokuratura nie zgodziła się z rozstrzygnięciem i skierowała kasację do Sądu Najwyższego. Jak wynika z jej argumentacji, sąd odwoławczy miał nie przeanalizować w sposób wystarczająco wszechstronny części zarzutów przedstawionych w apelacji. Zdaniem oskarżyciela uzasadnienie wyroku nie odnosiło się do nich w sposób dostatecznie szczegółowy.

Prokurator wniósł o uchylenie wyroku z listopada 2023 roku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Samo wyznaczenie rozprawy nie oznacza jednak, że wyrok zostanie uchylony. Sąd Najwyższy ma dopiero ocenić zarzuty zawarte w kasacji.

Świadek koronny był kluczowy. Sąd miał poważne wątpliwości

Oskarżenie przeciwko „Patykowi” opierało się w dużej mierze na zeznaniach Roberta P., byłego członka grupy przestępczej, który uzyskał status świadka koronnego.

Według wersji przyjętej przez łódzką prokuraturę do zabójstwa doszło podczas próby kradzieży samochodu generała. Sprawcy mieli zamierzać ukraść jego daewoo espero, a Igor M. miał oddać śmiertelny strzał, prawdopodobnie nie wiedząc, kim jest ofiara.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że zeznania świadka koronnego budzą poważne wątpliwości. Wskazywano na nieścisłości oraz zmiany w jego relacjach. W ocenie sądu zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do skazania oskarżonego.

W rezultacie uniewinnienie „Patyka” stało się prawomocne. Teraz prokuratura próbuje podważyć to rozstrzygnięcie na drodze kasacyjnej.

Generał Marek Papała spoczął na Powązkach:

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Zastrzelili go przed blokiem. Tak zginął szef polskiej policji

Generał Marek Papała stał na czele polskiej Policji od stycznia 1997 do stycznia 1998 roku. Zginął 25 czerwca 1998 roku na warszawskim Służewcu, przy ulicy Rzymowskiego. Został zastrzelony w samochodzie zaparkowanym przed blokiem, w którym mieszkał.

Śledczy przez lata analizowali liczne wersje wydarzeń, przesłuchiwali świadków i gromadzili materiał dowodowy. Początkowo oskarżenie skierowano przeciwko Ryszardowi Boguckiemu i Andrzejowi Z. ps. „Słowik”. Pierwszego podejrzewano między innymi o obserwowanie miejsca zbrodni i bezskuteczne nakłanianie do zabójstwa generała, drugiego zaś o nakłanianie płatnego zabójcy do dokonania zbrodni.

Proces zakończył się w 2013 roku uniewinnieniem obu mężczyzn. Później prokuratura przyjęła inną wersję wydarzeń, wiążąc zabójstwo z próbą kradzieży samochodu.

Żadna z tych spraw nie doprowadziła do prawomocnego ustalenia sprawcy śmierci byłego komendanta głównego Policji.

Co wydarzy się 3 grudnia?

Rozprawę przed Sądem Najwyższym wyznaczono na 3 grudnia 2026 roku. Składowi orzekającemu ma przewodniczyć sędzia SN Jarosław Matras, który będzie również sprawozdawcą. W składzie mają zasiąść ponadto sędziowie Waldemar Płóciennik i Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

Rozstrzygnięcie będzie dotyczyło kasacji prokuratury od prawomocnego wyroku uniewinniającego „Patyka”. Jeżeli Sąd Najwyższy uwzględni kasację, sprawa może wrócić do ponownego rozpoznania przez sąd apelacyjny. Jeśli ją oddali, uniewinnienie pozostanie w mocy.

Jedno pozostaje niezmienne: po ponad ćwierćwieczu od śmierci generała Papały pytanie o to, kto go zabił, nadal pozostaje bez prawomocnej odpowiedzi.