Wypadek!

Łajski. 17-latek wpadł pod koła samochodu. Dramat na przejściu

Dramat pod Legionowem. 17-letni chłopiec wpadł pod koła samochodu. Po nieprzytomnego nastolatka przyjechało pogotowie. Karetka zabrała go do szpitala. Jest w ciężkim stanie. Za kierownicą auta siedziała 33-latka. Była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają jak doszło do dramatu. Znamy już wstępne ustalenia.