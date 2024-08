SZOK! Latarnia przewróciła się na mężczyznę, a w karetce pękła opona

CO TAM SIĘ STAŁO?!

Latarnia przewróciła się na mężczyznę, a w karetce pękła opona. Niecodzienne zdarzenie w podwarszawskim Piasecznie

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek (27 sierpnia) przy ul. Geodetów 10 w podwarszawskim Piasecznie. Na jednego z pracowników, którzy opróżniał kosze na śmieci, spadła ciężka latarnia. Uderzyła go w głowę. Na miejscu pojawiły się cztery wozy strażackie, policja oraz karetka pogotowia, w której… pękła opona.