Legendarna formacja T.LOVE powraca na scenę w reaktywowanym składzie!

Legenda polskiego rocka występuje obecnie w reaktywowanym, historycznym składzie z płyty „Prymityw”: Muniek Staszczyk (wokale, teksty), Maciej Majchrzak (gitary), Jacek Perkowski (gitary) i Paweł Nazimek (bas).

Muzycznie T.LOVE przechodził przez różne formy – zaczynali od punk rocka, przeszli przez rock and roll, a następnie sprawnie wpletli do swoich sztandarowych utworów elementy reggae oraz popu. Wynikało to z różnego składu grupy, który na przestrzeni lat i albumów dość często się zmieniał. Zdaniem wielu krytyków apogeum swoich zdolności muzycznych pokaże właśnie ten obecny skład zespołu, który teraz wrócił do wspólnego grania przy wydatnym wsparciu Mariusza Nejmana (instrumenty klawiszowe) i Aleksandra Orłowskiego (perkusja).

T.LOVE rusza w klubową trasę koncertową promującą nowy album „Orajt!”

„Orajt!” – to płyta pełna bezkompromisowych tekstów, chwytliwych melodii i charakterystycznego brzmienia, z którego grupa znana jest od lat. Premiera zaplanowana jest na 13 marca 2026 roku!

Nowy materiał to świeże spojrzenie na współczesność, ale także wyraźne nawiązanie do klasycznego stylu T.LOVE – szczerego, ulicznego i rock’n’rollowego. Podczas koncertów usłyszycie zarówno premierowe utwory z albumu „orajt!”, jak i największe przeboje zespołu, które od dekad rozgrzewają publiczność w całej Polsce.

Trasa zapowiada się jako energetyczne, pełne emocji widowisko, w którym nie zabraknie mocnych gitar, bezpośredniego kontaktu z publicznością i charakterystycznej scenicznej charyzmy zespołu. T.LOVE po raz kolejny udowadnia, że wciąż ma wiele do powiedzenia – głośno, szczerze i bez kompromisów.

ORAJT!

Gość Specjalny - John Porter – rockman, artysta, poeta

Polsko-brytyjski muzyk, urodził się̨ w 1950 roku, a od 1976 r. mieszka w Polsce. Występował solowo, a także współpracował z wieloma innymi twórcami (m.in. Korą i Markiem Jackowskim, Anitą Lipnicką, Wojtkiem Mazolewskim, Adamem Nergalem Darskim).Początek kariery to przede wszystkim współpraca z Korą i Markiem Jackowskim, z którymi współtworzył trio “Maanam - Elektryczny Prysznic”, gdzie grał na gitarze akustycznej. Trzy lata później artysta założył swoją własną formację, którą nazwał “Porter Band”.

W tym samym roku, w ciągu zaledwie czterech dni, grupa nagrała swój debiutancki, legendarny krążek, zatytułowany „Helikopters”. Album został nagrodzony tytułem “Płyty Roku” w kategorii rock. Kolejnym znaczącym, chociaż̇ krótkim, rozdziałem w twórczości Johna był projekt „China Disco”, który zaowocował albumem pod tym samym tytułem.Ważnym etapem artystycznym była współpraca z Anitą Lipnicką. Zarejestrowany w 2002 roku utwór „For You” zaśpiewany wspólnie z Anitą okazał się kolejnym punktem zwrotnym w karierze Johna.Rok później ukazuje się̨ płyta „Nieprzyzwoite piosenki”, która została entuzjastycznie przyjęta zarówno przez fanów, jak i krytyków. Krążek osiągnął status “Platynowej Płyty” i otrzymał Fryderyka. Nagrali wspólnie jeszcze „Inside Story”, „Other Stories” i „Goodbye”.W 2005 roku John Porter został odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.Ostatnim albumem jest „On The Wrong Planet” duetu PORTER/KARCZEWSKA (16 czerwca 2023). Płyta została nagrodzona statuetką Fryderyka, za autentyczność i emocjonalną siłę bluesa, w kategorii Album Roku Blues.Rok 2025 był rokiem jubileuszu pracy artystycznej Johna Portera, z tej okazji przygotowano koncert 45-lecia płyty „Helicopters” uważanej do dziś za podwaliny polskiego rocka. Premierowo materiał został zaprezentowany w ramach trasy Męskiego Grania w Żywcu 27 czerwca.

Gość Specjalny - Maciej Maleńczuk

Polski wokalista i gitarzysta rockowy, poeta, a także osobowość telewizyjna. We wczesnej fazie swojej twórczości określany mianem „barda Krakowa”. Uważany za jednego z najbardziej awangardowych i kontrowersyjnych polskich artystów muzycznych.

Bilety na koncert są już dostępne w sprzedaży!