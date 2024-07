WSZYSCY GO DOBRZE ZNALI

Doszło do przeraźliwej tragedii. 29-latek uderzył motocyklem w metalowy słupek, zginął na miejscu

Legionowo: Wstrząsające wideo trafiło do sieci. Brutalne pobicie nastolatka. Równieśnicy stali i wszystko nagrywali

Wynagrodzenia lekarzy 2024. Od 1 lipca wprowadzono podwyżki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2024 roku, wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta w 23 specjalizacjach w pierwszych dwóch latach pracy wyniesie 9 368 zł brutto, a po dwóch latach 10 220 zł brutto.

Lekarze specjaliści jednak zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, od 1 lipca zarabiać będą 10 375,446 zł brutto. Ta kwestia wywołała pewien niepokój wśród NRL, bowiem niwelowane są różnice płacowe, które mogą wpłynąć na polską opiekę zdrowotną.

Przeczytaj także: Lekarze mają za mało? Są tacy, którzy żądają podwyżek grożąc zmianą miejsca pracy, jeśli…

Naczelna Rada Lekarska nawołuje do zmiany polityki płacowej "adekwatnej do posiadanych kwalifikacji"

Choć NRL wyraziła zadowolenie ze wzrostu wynagrodzeń, to zwraca także uwagę na kształtowanie odpowiedniej polityki płacowej, która będzie adekwatna do posiadanych kwalifikacji. Według izby zwiększenie wynagrodzenia lekarzy rezydentów powinno równać się zwiększeniu pensji kierowników specjalizacji.

Wyrażając zadowolenie z podnoszenia wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizacje w trybie rezydentury, uważamy, że ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest właściwe kształtowanie polityki płacowej, w sposób adekwatny do posiadanych kwalifikacji [...] Przypominamy, że konsekwentnym postulatem samorządu lekarskiego jest trzykrotność średniej krajowej dla lekarza specjalisty - czytamy w komunikacie.

Apel Rady Lekarskiej jest poniekąd ostrzeżeniem i wskazówką dla rządzących do tego, by zajęli się odpowiednią polityką płacową w tej branży. Według wielu specjalistów jeśli różnice płacowe pozostaną na takim poziomie, z czasem więcej osób zrezygnuje z funkcji szkoleniowych, a to odbije się na całym systemie zdrowia w Polsce.