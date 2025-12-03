Lidl kusi podwyżkami pensji. Tyle zarobią pracownicy Lidla w 2026 roku

Rząd ustalił minimalne wynagrodzenie na 2026 rok, co wpłynie na zarobki w całej Polsce.

Lidl Polska ogłasza znaczne podwyżki pensji dla pracowników sklepów i centrów dystrybucji od stycznia 2026 roku.

Sprawdź, ile dokładnie wyniosą zarobki na różnych stanowiskach i jakie dodatkowe benefity czekają na pracowników Lidla.

Zarobki w Lidlu 2026

Ku końcowi zbliża się rok 2025. Według danych GUS dotyczących zarobków w Polsce, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale tego roku wyniosło 8771,70 zł brutto. Przeliczając tę kwotę na netto, przy założeniu standardowej umowy o pracę, otrzymujemy około 6310 zł "na rękę".Z kolei minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, czyli około 3 511 zł netto.

Rząd niedawno potwierdził, że od 1 stycznia 2026 roku, minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę zostanie ustalone na poziomie 4806 złotych brutto. Po odjęciu wszystkich wymaganych składek i podatków, pracownik zatrudniony na pełen etat otrzyma więc "na rękę" około 3605 złotych netto.

Od nowego roku wzrosnąć mają też wypłaty pracowników Lidla. - W Lidl Polska nieustannie podejmujemy działania, aby umacniać naszą pozycję lidera wśród pracodawców na rynku. Osobom zatrudnionym w naszej firmie zapewniamy stabilność, bardzo atrakcyjne warunki pracy oraz wysokie zarobki – jedne z najwyższych w handlu. Doceniamy codzienną pracę i zaangażowanie naszego całego zespołu, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego właśnie od stycznia 2026 roku wynagrodzenia pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji ponownie wzrosną. Dodatkowo, w związku z rozwojem naszej sieci, planujemy dalszy wzrost zatrudnienia. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk w 2026 roku przeznaczymy łącznie ponad 240 mln zł. Traktujemy to jako inwestycję w doświadczenie zakupowe konsumentów oraz naszą efektywność operacyjną - podkreślił Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Podwyżki pensji w Lidlu. Ile zarobią pracownicy w 2026?

Według informacji przekazanych przez Lidl Polska od 1 stycznia 2026 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 5 600 zł brutto do 6 750 zł brutto. Z kolei pensje załogi centrów dystrybucji, po podwyżkach wyniosą od 6 000 zł brutto do 7 700 zł brutto. Menedżerowie sklepów mogą zaś liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 8 500 zł brutto. Szczegółowe stawki publikujemy w poniższej galerii zdjęć:

Praca w Lidlu: benefity, dodatki

Poza miesięcznym wynagrodzeniem, pracownicy Lidla mogą liczyć również na liczne benefity, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, pakiet sportowy, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. - Ponadto, jak co roku w grudniu, który jest szczególnie pracowitym miesiącem dla branży handlowej, m.in. nasi pracownicy i współpracownicy, a także zaproszone przez nich osoby, w ramach akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus otrzymali kupony rabatowe na zakupy w sklepach naszej sieci – w tym roku o łącznej wartości do 1200 zł. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy także upominki dla naszych pracowników oraz paczki dla ich dzieci o łącznej wartości blisko 5,8 mln zł - poinformowała Anna Dębicka-Rasiak, Członkini Zarządu ds. Personalnych Lidl Polska.

