LOT ogłasza prawdziwy hit kolejnych lat. Druga strona globu na wyciągnięcie ręki

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2025-11-13 15:13

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie nowego, bezpośredniego połączenia transatlantyckiego z Warszawy do San Francisco. Kiedy dokładnie odbędzie się pierwszy lot do San Francisco i jak często będą realizowane połączenia? Sprawdź szczegóły!

Warszawa. Lotnisko Chopina

Autor: Super Express Warszawa. Lotnisko Chopina

Pierwszy rejs na trasie Warszawa - San Francisco zaplanowano na 6 maja 2026 roku. Połączenia będą realizowane cztery razy w tygodniu, w sezonie letnim. W kierunku San Francisco rejs będzie startował w czwartki i niedziele o godzinie 11:15, natomiast w środy i soboty o godzinie 17:40. Do Warszawy pasażerowie będą mogli podróżować w tych samych dniach, odpowiednio rejsem o godzinie 15:50 i o godzinie 22:15. Lot potrwa około 11 godzin i 30 minut.

Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT, podkreśla strategiczne znaczenie połączeń transatlantyckich dla działalności firmy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na wszystkich rejsach LOT-u między Polską a Stanami Zjednoczonymi podróżowało 800 tysięcy pasażerów. Nowa trasa nie tylko połączy serce Europy ze światowym centrum technologii i innowacji, ale również otworzy nowe możliwości dla podróżnych - zarówno biznesowych, jak i turystycznych − dodaje Ludera.

San Francisco i Dolina Krzemowa czekają!

San Francisco, położone nad Zatoką San Francisco, słynie z innowacyjności i kalifornijskiego stylu życia. Miasto zachwyca różnorodnością krajobrazu, kultury i ludzi. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta jest Most Golden Gate, którego pomarańczowo-czerwona barwa przyciąga turystów z całego świata.

Kolejnym obowiązkowym punktem na mapie San Francisco jest Fisherman’s Wharf, czyli dzielnica portowa z kolorową zabudową i restauracjami serwującymi świeże owoce morza. Warto również odwiedzić przystań nr 39, która jest domem dla wielu lwów morskich.

W sąsiedztwie San Francisco znajduje się Dolina Krzemowa − centrum innowacji i przedsiębiorczości, gdzie narodziły się technologie, które zrewolucjonizowały świat. To tutaj mają swoje siedziby największe światowe firmy technologiczne i startupy.

Bilety na nowe połączenie z Warszawy do San Francisco są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT-u, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

