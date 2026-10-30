Maciej Mindak zginął w tragicznym wypadku w Wołominie. Tu spoczywa prezenter TVN

Maciej Mindak zyskał rozpoznawalność jako ekspert rynku nieruchomości oraz prowadzący programy na antenach HGTV, TVN Style i w "Dzień dobry TVN".

Życie prezentera zakończyło się tragicznie w lipcu 2025 roku, kiedy mając zaledwie 38 lat, zginął w wypadku drogowym w Wołominie.

Miejscem ostatniego spoczynku telewizyjnego eksperta został Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie.

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Maciej Mindak zdobył popularność w programach TVN

Maciej Mindak był specjalistą od rynku nieruchomości. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły mu występy w takich formatach jak "House Hunters – Poszukiwacze domów" czy "Mieszkanie na miarę". Regularnie gościł także w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie jako ekspert analizował trendy mieszkaniowe i dzielił się swoją wiedzą z widzami.

Publiczność zapamiętała go jako osobę niezwykle energiczną, która potrafiła w prosty sposób tłumaczyć nawet najbardziej zawiłe kwestie. Prywatnie spełniał się jako ojciec, syn, brat oraz oddany przyjaciel, a jego niespodziewana śmierć pozostawiła wśród bliskich ogromną pustkę.

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Tragiczny wypadek Macieja Mindaka w Wołominie

Życie Macieja Mindaka zakończyło się 23 lipca 2025 roku. Nocą z 22 na 23 lipca na skrzyżowaniu ulic Lipińskiej i Legionów w Wołominie doszło do dramatycznego zdarzenia drogowego. Z ustaleń prokuratury wynika, że prezenter odniósł wówczas niezwykle ciężkie obrażenia, które następnego dnia doprowadziły do jego śmierci. Wyjaśnianiem okoliczności tej tragedii zajęła się Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

Bliscy 38-latka zdecydowali się na upublicznienie informacji o jego odejściu dopiero 4 sierpnia. Tragiczne wieści wstrząsnęły zarówno fanami, jak i całym środowiskiem telewizyjnym, a zmarłego kolegę we wpisach pożegnali między innymi Dorota Szelągowska oraz Krzysztof Miruć.

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Gdzie został pochowany Maciej Mindak?

Ostatnie pożegnanie telewizyjnego eksperta zorganizowano 8 sierpnia 2025 roku. To właśnie na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie znajduje się grób Macieja Mindaka, który w chwili śmierci miał zaledwie 38 lat. Gdyby nie tragiczny wypadek, we wrześniu świętowałby swoje 39. urodziny.