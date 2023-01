Dramatyczne sceny w lesie pod Legionowem. Zwłoki 22-latka wisiały nad jeziorem

Przed hiszpańską policją uciekł do Polski. Ukrywał się w mieszkaniu na Woli

Legionowo. Makabra nad brzegiem jeziora. Nie żyje młody mężczyzna

Policja potwierdziła tragiczne doniesienia. - Potwierdzam, że ujawniono zwłoki młodego mężczyzny w gminie Jabłonna – powiedziała Justyna Stopińska z policji w Legionowie. Po szczegóły odesłała nas jednak do prokuratury. - Zmarły, to 22-letni mieszkaniec Legionowa. Zaplanowane zostały przesłuchania świadków – powiedziała Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. - W pobliżu było wiele samochodów służb ratunkowych i policji. Na zwłoki natrafili prawdopodobnie młodzi ludzie, którzy spacerowali nad brzegiem Jeziora Rosiczka przy ul. Zakopiańskiej w Legionowie. Młodzi ludzie byli wyraźnie wstrząśnięci - przekazał obecny miejscu reporter „Super Expressu”. Ratownicy próbowali reanimować młodego człowieka. Niestety, nie udało się wydrzeć go ze szponów śmierci.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia