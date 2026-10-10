Makabryczne odkrycie przy „Grubej Kaśce”. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety

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Ciało kobiety w Wiśle
Informację o działaniach służb przekazał przed godz. 13:00 portal TVN Warszawa. Policjanci prowadzili czynności na wysokości „Grubej Kaśki”, a odnalezione ciało zostało wydobyte na brzeg.
Do zdarzenia doszło na śródmiejskim odcinku Wisły, w rejonie jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli na rzece. „Gruba Kaśka” to zabytkowe ujęcie wody znajdujące się na nurcie Wisły, nieopodal Mostu Świętokrzyskiego.
Tożsamość kobiety nie jest znana
Jak przekazał w rozmowie z TVN24 młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP, funkcjonariusze potwierdzili odnalezienie zwłok kobiety.
- Potwierdzamy takie zdarzenie. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. W chwili obecnej jej tożsamość nie jest jeszcze znana - poinformował policjant.
Na miejscu przeprowadzono oględziny, a śledczy gromadzą materiał dowodowy, który ma pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci kobiety. Policja nie przekazała dotąd informacji o wieku zmarłej ani o ewentualnych obrażeniach ciała.
Śledztwo wyjaśni okoliczności tragedii
Według informacji przekazanych przez KSP, sprawa jest obecnie wyjaśniana przez funkcjonariuszy. Kluczowe znaczenie dla śledztwa będą miały dalsze czynności procesowe, w tym identyfikacja kobiety oraz ustalenie przyczyny jej śmierci.
Na razie służby nie informują, czy śmierć kobiety mogła mieć związek z działaniem osób trzecich. Wiadomo jedynie, że ciało zostało odnalezione w sobotę w nurcie Wisły i wydobyte na brzeg przez służby prowadzące akcję.