Makabryczne odkrycie przy „Grubej Kaśce”. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety

Ciało kobiety w Wiśle

Informację o działaniach służb przekazał przed godz. 13:00 portal TVN Warszawa. Policjanci prowadzili czynności na wysokości „Grubej Kaśki”, a odnalezione ciało zostało wydobyte na brzeg.

Do zdarzenia doszło na śródmiejskim odcinku Wisły, w rejonie jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli na rzece. „Gruba Kaśka” to zabytkowe ujęcie wody znajdujące się na nurcie Wisły, nieopodal Mostu Świętokrzyskiego.

Tożsamość kobiety nie jest znana

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP, funkcjonariusze potwierdzili odnalezienie zwłok kobiety.

- Potwierdzamy takie zdarzenie. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. W chwili obecnej jej tożsamość nie jest jeszcze znana - poinformował policjant.

Na miejscu przeprowadzono oględziny, a śledczy gromadzą materiał dowodowy, który ma pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci kobiety. Policja nie przekazała dotąd informacji o wieku zmarłej ani o ewentualnych obrażeniach ciała.

Śledztwo wyjaśni okoliczności tragedii

Według informacji przekazanych przez KSP, sprawa jest obecnie wyjaśniana przez funkcjonariuszy. Kluczowe znaczenie dla śledztwa będą miały dalsze czynności procesowe, w tym identyfikacja kobiety oraz ustalenie przyczyny jej śmierci.

Na razie służby nie informują, czy śmierć kobiety mogła mieć związek z działaniem osób trzecich. Wiadomo jedynie, że ciało zostało odnalezione w sobotę w nurcie Wisły i wydobyte na brzeg przez służby prowadzące akcję.