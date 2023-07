Spacerował ze skradzionym telefonem w rękach. To, co znaleziono w jego mieszkaniu, zszokowało policjantów!

Bodzanów, mazowieckie. Zbierają pieniądze dla 9-letniego Ignasia

Sytuacja miała miejsce 21 maja. To miał być niezapomniany dzień. Pani Katarzyna, mama chłopaka opowiada na łamach serwisu "siepomaga.pl", że Ignaś nie mógł doczekać się dnia pierwszej komunii świętej. – Uroczystość była piękna, potem przyjęcie. Dzieci się bawiły. Ostatni obraz w głowie mam taki, że synek siedzi na tarasie i je swoje ulubione chrupki. Nadszedł wieczór, sprzątaliśmy po przyjęciu. Moja siostra z dziećmi poszli jeszcze do rodziny, niedaleko. Jak wiele razy wcześniej. Nikt nie spodziewał się tragedii – opowiada dalej.

W pewnym momencie rozległ się przeraźliwy krzyk. Ignaś został potrącony przez samochód. Leżał na ziemi, obok jego rowerek. Krzyk, płacz. Na miejsce przyleciał pierwszy helikopter. – Podczas gdy kierująca seatem wyprzedzała rowerzystów, 10-latek nagle wyjechał na środek jezdni. Kierująca próbowała uniknąć zdarzenia. Zjechała na lewą stronę drogi, a następnie do przydrożnego rowu, niestety mimo to doszło do zdarzenia – informowała nas w czerwcu sierż. szt. Monika Jakubowska z płockiej policji.

– Stan krytyczny, ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. To właśnie głowa mojego synka najbardziej ucierpiała w zderzeniu z samochodem. Nie mogło być gorzej. Obrzęk, trzeba było usunąć fragmenty czaszki. Opuchnięta buźka, pełno maszyn. Trudno było poznać Ignasia, znieść taki widok – dla serca rodzica to ból nie do wyobrażenia – dodaje pani Katarzyna.

Ignaś pierwsze tygodnie spędził na OIOM-ie w stanie krytycznym. Mimo dramatycznych rokowań lekarzy, 9-latek cały czas walczy.

Dziecko po dwóch miesiącach trafiło do kliniki Budzik. Mały wojownik się nie poddaje! – To będzie jednak bardzo długa i ciężka walka. W Budziku możemy być rok. Potem, w zależności od stanu synka, będziemy musieli myśleć, co dalej. I zgromadzić ogromne środki na sprzęt i intensywną rehabilitację – mówi matka chłopaka.

Jak pomóc 9-letniemu Ignasiowi?

Można wesprzeć zbiórkę pieniędzy: siepomaga.pl/ignas-loboda.

Każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1 % podatku na rzecz Ignasia. Wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000396361, cel szczegółowy: 0312025 Ignacy.

Można również dokonać wpłaty na konto Fundacji Siepomaga, Pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań na nr konta 43 2490 1028 3587 1000 0031 2025, tytułem: Darowizna Ignacy.