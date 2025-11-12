Marsz Niepodległości 2025. Ten jeden baner przyćmił wszystko. „To głos rozpaczy chłopców”

Piotr Lis
2025-11-12 9:16

Na tegorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie znów nie zabrakło kontrowersji. W tłumie biało-czerwonych flag pojawił się baner z napisem: „Kotki i Psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera. Demografia to przyszłość”. Hasło, które miało zapewne zwrócić uwagę na kryzys urodzeń w Polsce, wywołało jednak prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie zostawili na autorach suchej nitki.

Marsz Niepodległości 2025, który przeszedł 11 listopada ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”, jak co roku przyciągnął tysiące uczestników.

Wstępnie mówi się nawet o 100 tys. uczestnikach, którzy przeszli trasą marszu. Obok biało-czerwonych flag, patriotycznych okrzyków i odśpiewanego hymnu, pojawił się też baner, który przykuł uwagę nie tylko przechodniów, ale i całego internetu. − Kotki i Psiecka nie zastąpią ci dziecka. Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1.16 − głosił napis.

W sieci natychmiast zawrzało. Robert Maślak członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody skomentował go w mediach społecznościowych: − Co ten baner miał powiedzieć? Obrazić ludzi, że mają psy i koty? Zachęcić do posiadania dzieci? Przygotować kobiety do przymusu rodzenia?

Dodał też, że demografia to nie przyszłość, a dziedzina nauki badająca populację, a Polska − chcąc się rozwijać − i tak potrzebuje imigrantów do pracy.

− Problem w tym, że zamiast polityki migracyjnej, mamy hasła antyimigranckie na takich imprezach jak ten marsz − napisał dalej, dodając, że to raczej „głos rozpaczy chłopców z Młodzieży Wszechpolskiej, że dziewczyny ich nie chcą”.

Inni zwracali uwagę, że podobne slogany zamiast promować rodzinę, jedynie dzielą społeczeństwo i piętnują osoby, które z różnych powodów nie decydują się na dzieci.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Podsumowanie policji

W tym roku marsz odbył się jednak bez większych kontrowersji. Funkcjonariusze poinformowali media o 40 zatrzymaniach, głównie za posiadanie narkotyków, oraz o zabezpieczeniu prawie tysiąca sztuk nielegalnej pirotechniki. Choć oficjalne obchody miały spokojny przebieg, to właśnie ten jeden baner przyćmił cały patriotyczny przekaz.

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI