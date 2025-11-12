Marsz Niepodległości 2025. Narkotyki i blisko tysiąc rac. Ile osób zatrzymano?

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-11-12

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie, w tym Marsz Niepodległości 2025, przebiegły pod znakiem wzmożonych działań policji. Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji (KSP) mł. insp. Robert Szumiata, zatrzymano łącznie 40 osób, głównie za posiadanie narkotyków. Ponadto, zabezpieczono prawie tysiąc sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych u 91 osób.

Marsz Niepodległości 2025. Ile osób zatrzymano?

We wtorek, 11 listopada, ulicami Warszawy przeszedł kolejny Marsz Niepodległości, tym razem pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Mł. insp. Robert Szumiata podziękował wszystkim policjantom zaangażowanym w zabezpieczenie obchodów, zarówno z garnizonu warszawskiego, jak i z innych miast Polski. Podkreślił, że zakaz posiadania materiałów pirotechnicznych, wydany przez wojewodę mazowieckiego, był kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa. Został jednak - zgodnie z przewidywaniami - absolutnie zignorowany.

Najważniejsza informacja (...) jest taka, że było bezpiecznie” – powiedział rzecznik KSP podczas briefingu podsumowującego obchody. Policja zatrzymała 40 osób, głównie za posiadanie narkotyków i poszukiwanych listami gończymi.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Tłum nie mieści się do metra

Race i petardy na Marszu Niepodległości. Policja o zabezpieczonych materiałach pirotechnicznych

Mł. insp. Szumiata poinformował też, że policjanci zabezpieczyli ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych.

Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Były to race, petardy, petardy hukowe. To świadczy o tym, że byliśmy skuteczni i w tej części wyeliminowaliśmy pewne zagrożenie” – powiedział Szumiata.

Rzecznik KSP zwrócił uwagę, że 11 listopada to nie tylko Marsz Niepodległości, ale także kilkanaście innych zgromadzeń, imprez rozrywkowych, sportowych oraz uroczystości państwowe. 

