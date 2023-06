Wystraszone maleństwo wpadło do zbiornika przeciwpożarowego. Służby wyciągnęły małego łosia na brzeg!

Z Radomia do Warszawy w godzinę. Pociągi będą rozwijać szaleńcze prędkości na trasie!

Motocyklista z Kraszewa Podbornego śmiertelnie potrącony przez własny motocykl którym kierował i to tuż pod domem

Jak do tego doszło?

Ciechanów. Wpadł, bo przekroczył prędkość. Teraz posiedzi za kratami!

W minioną środę, 7 czerwca w Ciechanowie na ul. Prymasa Tysiąclecia policjanci zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem, który przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcie sprawdzeń w policyjnych bazach danych mundurowi ustalili, że 33-letni mieszkaniec powiatu makowskiego ma orzeczone trzy sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych! Za wielkokrotne kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do postanowień wymiaru sprawiedliwości sąd orzekł wobec 33-latka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

– Mimo to, mężczyzna wsiadł za kierownicę. Na pytanie policjantów dlaczego wciąż nie stosuje się do wyroków sądu odrzekł, że "musi dojeżdżać do pracy". Za przekroczenie prędkości został już ukarany mandatem karnym – przekazała mł. asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

Teraz mężczyzna odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem pomimo orzeczonego zakazu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.