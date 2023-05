i Autor: Tadeusz Mróz Pieszy omal nie zginął na autostradzie. Kierowca nie mógł opanować emocji. "Trauma do końca życia”

STRASZNA TRAGEDIA

Pieszy omal nie zginął na autostradzie. Kierowca nie mógł opanować emocji. "Trauma do końca życia”

W sobotę, 27 maja na autostradzie A2 doszło do dramatycznego wypadku. Na wysokości miejscowości Cisie osobowy ford potrącił pasażera samochodu ciężarowego. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Kierowca osobówki nie mógł się uspokoić. – To dla niego trauma do końca życia – piszą internauci.