Michał Probierz rozegrał wyjątkową partię w golfa! Jego partner do gry nie był przypadkowy

Michał Probierz zagrał w golfa z polskim biznesmenem. To nie był przypadek

Michał Probierz dobrze całkiem nieźle rozpoczął swoją pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski, jednak z czasem było coraz gorzej. Ostatnie tygodni to nie tylko fatalny wynik przeciwko Finlandii, ale też kryzys wizerunkowy po odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Ostatecznie Probierz zdecydował się na ustąpienie ze stanowiska, choć tuż po meczu z Finami zapowiadał, że tego nie zrobi. Probierz ma teraz czas na zebranie myśli i zastanowienie się, co dalej z jego trenerską karierą, ale nie spędza tego czasu leniuchując, a grając... w golfa.

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza

Selekcjoner ze swojego zamiłowania do tej dyscypliny jest znany nie od dziś. Nawet powołania do reprezentacji Polski na Euro 2024 podał... podczas spotkania dotyczącego właśnie golfa! Wielu fanów i dziennikarzy było oburzonych tym ruchem. W golfa Probierz gra także teraz, po odejściu z reprezentacji Polski i niedawno nawet wziął udział w mistrzostwach Polski. – Najważniejsze, że mogłem się przejść tych kilka kilometrów. Mogłem pograć, popatrzeć na lepszych zawodników, a nade wszystko odpocząć psychicznie na świeżym powietrzu – powiedział Michał Probierz cytowany przez PAP. – Jestem zadowolony z debiutu. Najbardziej zapamiętam ostatni, udany putt z około 10 metrów na 18 dołku. Najbardziej frustrujące były za to uderzenia do wody. Straciłem chyba z cztery piłki – dodał.

Ale mistrzostwa Polski to nie jedyna okazja do gry w golfa. Jak się dowiedzieliśmy, w niedzielę, 22 czerwca, na polu Sobienie Królewskie Michał Probierz rozegrał partię w golfa z biznesmenem Rafałem Płuciennikiem. Nie był to przypadkowy partner do gry byłego selekcjonera – wygrał on bowiem aukcję charytatywną, licytując partię z Probierzem za kilkanaście tysięcy złotych. Niżej znajdziecie galerię zdjęć ze wspomnianego wydarzenia.