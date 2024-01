Mieszkańcy oceniają jak się żyje w Warszawie. Najnowsze badania dotyczące komunikacji miejskiej, korków i estetyki w stolicy. Są zaskoczenia!

Warszawiacy oceniają jak się żyje w stolicy

Gdy przed Sylwestrem reporterzy „Super Expressu” pytali warszawiaków na ulicach, czego życzą sobie na Nowy Rok – najwięcej życzeń dotyczyło sposobu poruszania się po mieście. Pasażerowie komunikacji miejskiej życzyli sobie punktualnych i niezatłoczonych autobusów i tramwajów, a kierowcy dróg bez korków, zwężeń i objazdów. To, że komunikacja publiczna jest dla warszawiaków jedna z najważniejszych sfer życia – potwierdza też najnowsze badanie zlecone przez ratusz.

Stołeczni urzędnicy zaprezentowali wyniki najnowszego Barometru Warszawskiego – badania opinii mieszkańców o funkcjonowaniu stolicy w różnych dziedzinach. Badanie w 2023 roku było powtarzane w marcu, czerwcu, wrześniu i w listopadzie. Reprezentatywna próba respondentów została zwiększona do 1644 osób. W sumie przeprowadzono 3150 wywiadów.

Najlepiej ocenione dzielnice: Wesoła i Wilanów

Co ciekawe w tym czasie zmalał poziom entuzjastów. Co prawda na pytanie: „W jakim stopniu jesteśmy zadowoleni z życia w Warszawie” poziom zadowolonych jest wciąż wysoki - sięga 85 proc. (na początku roku było to 88 proc.), ale oceny „zdecydowanie zadowolonych” zmalały z 37 do 22 proc., na rzecz tych „raczej zadowolonych”. Jeszcze większa rozbieżność jest, gdy mieszkańcy oceniają swoją dzielnicę - w marcu z życia w swojej dzielnicy zdecydowanie zadowolonych było 41 proc, w listopadzie było to już tylko 28 proc.

Największy odsetek zadowolonych mieszkańców uzyskały dzielnice Wesoła i Wilanów (po 93 proc.), stosunkowo najniższy – Targówek (82 proc.) i Wawer (86 proc.). To zaskoczenie, bo jeszcze kilka miesięcy temu Wawer znajdował się w czołówce tych dobrze ocenianych. Co się zmieniło?

Najgorzej oceniamy jazdę po ulicach Warszawy

Przy ocenie komfortu życia najważniejsze dla mieszkańców Warszawy są niezmiennie bezpieczeństwo i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Bezpiecznie czuje się 89 proc. badanych. W tym 22 proc. ocenia tę sferę zdecydowanie dobrze, a 67 proc. - raczej dobrze. Komunikację zdecydowanie dobrze ocenia 31 proc., raczej dobrze – 58 proc.

Z badania w ramach Barometru Warszawskiego wynika też, że wśród ponad połowy warszawiaków, przemieszczających się do pracy, na uczelnię czy do szkoły dominuje transport publiczny. Osoby podróżujące samochodem stanowią 1/3 wszystkich mieszkańców. Co dziesiąty mieszkaniec chodzi do pracy pieszo, a dla 70 proc mieszkańców czas dotarcia do pracy zajmuje między 16 a 45 minut.

Najsłabsze oceny w najnowszym Barometrze Warszawskim uzyskały kategorie: „dostępność miejsc parkingowych” (tylko 27 proc. pozytywnych) i „łatwość poruszania się samochodem po mieście” (46 proc.). Nie najlepiej wypadła też ocena działań miasta w związku z ochroną środowiska i estetyką stolicy.

