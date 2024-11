Mieszkańcy Warszawy otrzymali nietypowe SMS-y z ostrzeżeniem. Pierwszy taki komunikat od dawna

Kobieta pobiła dziecko na spacerze! To nagranie doprowadziło policję do rodziny

W środę (6 listopada) warszawiacy otrzymali powiadomienia SMS od służb miejskich. Komunikat zawierał informacje dotyczące możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu. Z wiadomości wynika, że do końca dnia średniodobowy poziom PM10 może przekroczyć limit wynoszący 50 µg/m³. A to stanowi powazne zagrożenie dla osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami układu oddechowego i krążenia. Miasto zachęca mieszkańców do śledzenia aktualnych danych na temat jakości powietrza na stronie internetowej oraz w aplikacji Warszawa19115.

Jednak to nie jedyne ostrzeżenie, które tego dnia trafiło do mieszkańców stolicy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również wydał alert, ale ten dotyczący gęstych mgieł, które mają obejmować niemal cały obszar Polski, w tym Warszawę. Synoptycy przewidują, że mgła może znacznie ograniczyć widoczność, miejscami nawet do 100-200 metrów. W niektórych miejscach może także osadzać szadź, co dodatkowo zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji, szczególnie dla kierowców i pieszych.

Władze apelują do mieszkańców, aby zwracali uwagę na ostrzeżenia i stosowali się do zaleceń bezpieczeństwa. W szczególności rekomenduje się ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy stężenie smogu może być najwyższe. W przypadku konieczności poruszania się po mieście – zarówno pieszo, jak i samochodem – warto zachować szczególną ostrożność i przygotować się na trudne warunki drogowe.

#IMGWCMM: Gęste mgły🌫️ wg modelu #ECMWF. Prognoza widzialności i podstawy chmur na 24 godz. pic.twitter.com/cvBQkh8e8O— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) November 6, 2024

