Pruł na złamanie karku. Stracił prawo jazdy w trzech kategoriach!

Mława. Pruł skodą na złamanie karku. Stracił prawo jazdy na trzy kategorie

Sytuacja miała miejsce na drodze krajowej nr 7 w Wiśniewie pod Mławą. Policjanci patrolowali ten odcinek, bo często dochodzi na nim do łamania przepisów ruchu drogowego. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 54-letni mieszkaniec Mławy postanowił jedna jechać znacznie szybciej. - Zatrzymany 54-letni mławianin, który jadąc skodą, przekroczył prędkość o 62 km/h to przykład tego rodzaju wykroczeń. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierującemu uprawnienia w trzech kategoriach – informuje as. Szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie. - W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wystarczy o tym pamiętać i stosować się do przepisu ruchu drogowego, by uniknąć wysokiego mandatu, punktów karnych i utraty prawa jazd – przypomina policjantka.