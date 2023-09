Mława. Tragedia na drodze. Nie żyje motocyklista

Jak informuje Radio 7 do wypadku doszło około godziny 9 rano. Na ul. Warszawskiej w pobliżu Zespół Szkół nr 4. Na miejscu zjawili się strażacy i policja. Z uwagi na tragiczny finał zdarzenia policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśnią, jak doszło do tego dramatu.

Czarna seria wypadków na Mazowszu

Na przełomie sierpnia i września na Mazowszu doszło do czarnej serii wypadków z udziałem motocyklistów. W piątek (1 września) motocyklista wjechał w grupę osób przy trasie S8. Aż 3 osoby trafiły do szpitala, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień wcześniej kierujący jednośladem trafił do szpitala po wypadku na Wybrzeżu Helskim. W nocy z piątku na sobotę mężczyzna kierujący yamahą zginął po zderzeniu z samochodem dostawczym na ul. Patriotów w Wawrze.